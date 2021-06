नई दिल्‍ली. देश की राजधानी दिल्ली में पिछले कई सालों से माद्रक पदार्थों की तस्करी का किंग 'शराफत शेख उर्फ शराफत भाई' को कहा जाता है. हालांकि पिछले कुछ सालों से वो तिहाड़ जेल (Tihar Jail) में बंद है, लेकिन जेल में बंद होने के बाबजूद शराफत शेख (Sharafat Sheikh alias Mohammed Ayub) के गिरोह द्वारा ये काला धंधे का खेल जारी है, लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस की नारकोटिक्स मामलों पर काम करने वाली टीम और क्राइम ब्रांच के द्वारा बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए शराफत शेख उर्फ मोहम्मद अयूब को अगले एक साल के लिए PITNDPS अधिनियम की धारा 11 ( Prevention of Illicit Trafficking in Narcotic and Psychotropic Substances Act,1988 ) के तहत हिरासत में रखने का आदेश जारी किया गया है. इस आदेश को 2 अप्रैल 2021 से लागू माना जाएगा.



ये कानून ऐसे आरोपियों के लिए प्रारम्भ किया गया है जो मादक पदार्थों की संगठित तरीके से आयोजन और तस्करी करता है, जो तस्करी से जुड़े मसलों पर वित्तीय लेनदेन करता है या करवाता है वैसे मुख्य आरोपियों ( Kingpin) और उसके द्वारा संगठित तस्करी के मामलों की रोकथाम करने के लिए वैसे आरोपियों के खिलाफ अब आने वाले वक्त में बड़ी कार्रवाई होने वाली है, जो पर्दे के पीछे रहकर इस तरह के वारदात को अंजाम देता रहता है.



शराफत के खिलाफ दिल्ली के निज़ामुद्दीन थाना इलाके में सबसे ज्यादा मामला दर्ज हैं. इसी वजह से इस जिला की पुलिस द्वारा इसे घोषित बदमाश के तौर पर बहुत पहले ही ऐलान कर चुकी है. डीसीपी चिन्मय बिस्वाल के मुताबिक, दिल्ली पुलिस के इतिहास में ड्रग्स स्मगलर शेख भाई उर्फ शराफत शेख के रूप में किसी भी अपराधी को PITNDPS एक्ट में जेल में रखने का ये पहला मामला है, जिसे सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड और वित्त मंत्रालय द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है. इस सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सहित दो अन्य जस्टिस, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के प्रमुख भी शामिल हैं.



शराफत भाई के खिलाफ दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के डीसीपी और नारकोटिक्स सेल के प्रमुख आईपीएस अधिकारी चिन्मय बिस्वाल के मुताबिक, ये शातिर आरोपी शराफत शेख का दिल्ली के निज़ामुद्दीन इलाके में बहुत ही ज्यादा प्रभाव रहा है. उसने पिछले कई सालों पहले निज़ामुद्दीन के कई गलियों से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश के कई इलाकों तक इस आरोपी ने नशे का ऐसा जाल बुना कि आज भी उसके गुर्गे इस धंधे को आगे बढ़ाने की कोशिश में जुटे हुए हैं.डीसीपी के मुताबिक, इस आरोपी और उससे जुड़े कई गुर्गों के खिलाफ कुछ साल पहले भी उस वक्त कार्रवाई की गई थी, जब आईपीएस चिन्मय बिस्वाल उसी इलाके के यानी साउथ ईस्ट जिला में डीसीपी पद पर तैनात थे, लेकिन जेल में रहने के दौरान और जमानत से छूटने के दौरान भी शराफत शेख ने अपराध और मादक पदार्थों की तस्करी और उससे जुड़े नेटवर्क के माध्यम से गुनाह कम नहीं किया. आरोप तो ये भी है कि इस धंधे में शराफत शेख ने अपनी दो पत्नियों और अपने बेटे को भी शामिल करके उसने कई लोगों को अपनी टीम ने जोड़ता चला गया. इस आरोपी ने पिछले कुछ सालों के दौरान इसी नशे के काले धंधे से करोड़ों रुपये की अवैध संपत्तियों को खड़ा किया. पुलिस सूत्रों के मुताबिक दिल्ली ,नोएडा ,मुम्बई सहित कई बड़े शहरों में इसकी काफी अवैध संपत्ति है, जिसके खिलाफ जल्द ही दिल्ली पुलिस के साथ साथ एक अन्य केंद्रीय जांच एजेंसी कार्रवाई करते हुए उसके खिलाफ दर्ज मामले को टेकओवर कर सकती है.



बॉलीवुड के एक सुपरस्टार से दोस्ती की वजह से शराफत हुआ था चर्चित



बॉलीवुड का एक सुपरस्टार अभिनेता है, जिससे दोस्ती करने के लिए पिछले कुछ सालों पहले ये आरोपी मुम्बई चला गया था और बड़े स्तर पर कबाड़ी, चोरी का सामान खरीदने-बेचने के नाम पर वहीं बस गया था. जबकि अपने गुर्गों के संपर्क में रहकर दिल्ली समेत अन्य राज्यों में अपना ड्रग्स तस्करी का साम्राज्य बढ़ाने में जुटा था, लेकिन बॉलीवुड से प्यार और अपने मनपसंद उस सुपरस्टार से मिलने के लिए इस शराफत ने अपनी अवैध कमाई से उसी इलाके में एक शानदार बंगला खरीदा जिस इलाके में उसका मनपसंद फिल्म अभिनेता रहता था. उसके बाद अपने उस सुपरस्टार को रिझाने और उसके करीब जाने के लिए करोड़ों रुपये की महंगी कार कुछ सालों पहले शराफत शेख ने उस बॉलीवुड के सुपरस्टार को गिफ्ट की थी, लेकिन बाद में शराफत शेख के गुनाहों से अनजान उस बॉलीवुड सुपरस्टार अभिनेता ने शराफत से दूरी बना ली,क्योंकि वो जानते थे कि अगर शराफत के संपर्क में वो रहा तो उसकी शराफत भी सवालों के घेरे में आ जाएगी.