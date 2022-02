Weather Alert: दिल्ली में हवा ने गिराया पारा, AQI में सुधार लेकिन रविवार को...

दिल्ली. मौसम (Weather) एक बार फिर पलट चुका है. शहरवासियों के लिए ठंड एक बार फिर वापस आ गई है. आईएमडी फोरकास्ट (IMD Forcast) के अनुसार नौ और दस ​फरवरी को राजधानी का मौसम बिगड़ा हुआ रहा. हालांकि विभाग की ओर से कहा गया था कि 11 फरवरी के बाद मौसम ​खुल जाएगा लेकिन यह पूरी तरह से नहीं होगा. विभाग के अनुसार अभी सर्द हवाएं (Cold Waves) और धुंध (Fog) लोगों को परेशान कर सकती है.

एक सप्ताह और रहेगा ऐसा

यूं तो वेस्टर्न डिस्टरबेंस (Western Disturbance) और इससे प्रेरित चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र राजस्थान और आसपास के इलाकों से दूर चला गया है. लेकिन सुबह और शाम के समय धुंध और सर्द हवाएं परेशान कर सकती हैं. मौसम विभाग के अनुसार चूंकि दिन में तेज धूप हो सकती है, इससे दिन का तापमान बढ़ सकता है. साथ ही सुबह और शाम के समय लोगों को ठंड का सामना करना पड़ सकता है. आगामी सात दिनों तक ऐसा रह सकता है. इस दौरान मिनिमम टेम्परेचर 11 डिग्री और मैक्सिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. इसके बाद यानी 20-21 फरवरी से मौसम पूरी तरह खुल जाएगा.

•Dense Fog Conditions very likely in isolated places over Assam & Meghalaya & Nagaland, Manipur, Mizoram & Tripura during next 24 hours and over Uttar Pradesh, Punjab and Haryana-Chandigarh-Delhi during night/morning hours of 13th-15th February, 2022.

