New Delhi News: दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास चार मंजिला इमारत ढही, राहत और बचाव दल मौके पर

राष्ट्रीय राजधानी में तुर्कमान गेट इलाके के पास एक चार मंजिला इमारत (Four floor building collapses in New Delhi) रविवार को अचानक ढह गई. यह इमारत जर्जर हालत में थी और इसे पहले ही खाली कर दिया गया था.पुलिस के मुताबिक, घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है. आग बुझाने वाले वाहनों के साथ पुलिस और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की एक टीम मौके पर पहुंच गई है. एनडीआरएफ की टीम ने आसपास के इलाके को खाली करा लिया है और मौके पर देखा जा रहा है कि कहीं इमारत के मलबे के नीचे कोई दब तो नहीं गया है.इससे पहले भी 7 जनवरी को दक्षिण-पूर्व दिल्ली के सरिता विहार में एक मकान की छत गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए थे. घर एक इमारत की तीसरी मंजिल पर स्थित था. पुलिस ने कहा कि यह घटना उस समय हुई जब तीन मंजिला इमारत की छत पर वेल्डिंग का काम चल रहा था.दिल्ली में लंबे समय से पुरानी इमारतों को चिन्हित करने का काम एमसीडी के साथ ही अन्य विभाग भी कर रहे हैं. ऐसे में पुरानी दिल्ली इलाके में स्थित कई इमारतों को या तो खाली करवा लिया गया है या फिर खाली करवाने की प्रक्रिया चल रही है. इनमें से कुछ इमारतें ऐसी भी हैं तो ऐतिहासिक महत्व रखती हैं. ऐसे में उन इमारतों को खाली करवाने को बाद उनके रखरखाव का काम एएसआई कर रहा है.इससे पहले भी दिल्ली में कई बार पुरानी इमारतों के गिरने से हादसे हो चुके हैं. जिसके बाद सरकार और प्रशासन ने ऐसी इमारतों को चिन्हित करने का काम शुरू किया था. चांदनी चौक इलाके में भी दो बार इमारतें ढह चुकी हैं हालांकि उस दौरान भी जान संबंधी हानि की कोई खबर नहीं थी.