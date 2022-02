दिल्ली सरकार करवाएगी वरिष्ठ लोगों को फ्री तीर्थ यात्रा, इस दिन रवाना होगी स्पेशल ट्रेन

दिल्ली. जिंदगी की सभी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद वरिष्ठ ना​गरिकों की यही इच्छा रहती है कि वे तीर्थ यात्रा करें. ऐसे में दिल्ली सरकार ने एक बार फिर से मुफ्त तीर्थ यात्रा (Free Pilgrimage Scheme) शुरू करने का निर्णय लिया है. इस द्वारका, गुजरात और रामेश्वरम, तमिलनाडु की यात्रा वरिष्ठ लोग मुफ्त में कर सकेंगे. इस स्पेशल तीर्थ यात्रा ट्रेन के लिए 14 फरवरी और 18 फरवरी तिथि सुनिश्चित की गई है. ज्यादा से ज्यादा लोग इस तीर्थ यात्रा स्कीम का हिस्सा बन सकें, इसके लिए दिल्ली सरकार ने तैयारी शुरू कर ​दी है.

​14 और 18 फरवरी

जानकारी के अनुसार यदि सभी तैयारियां समय पर पूर्ण हो गई तो पहली ट्रेन को 14 फरवरी को रवाना कर दिया जाएगा. इसके बाद यात्रियों की संख्या को देखते हुए 18 फरवरी को अगली स्पेशल ट्रेन को रवाना किया जाएगा. इसके तहत वरिष्ठ लोगों के लिए यह यात्रा पूरी तरह से मुफ्त रहेगी. साथ ही हर स्टेशन पर इस यात्री ट्रेन के लिए खास व्यवस्था भी की जाएगी.

Delhi government’s free pilgrimage scheme for senior citizens will resume from February 14. Trains to pilgrimage centres- Dwarka, Gujarat and Rameswaram, Tamil Nadu- to leave on Feb 14 and Feb 18, respectively.

— ANI (@ANI) February 8, 2022