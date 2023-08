नई द‍िल्‍ली. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, द‍िल्‍ली में अगले माह 8 से 10 स‍ितंबर तक जी20 शिखर सम्मेलन (G20 Summit) होने जा रहा है. इसको लेकर हर स्तर पर तैयार‍ियां जोर शोर से की जा रही हैं. द‍िल्‍ली की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने से लेकर सड़कों का रूट प्‍लान आद‍ि सभी पर तेजी से काम क‍िया जा रहा है. स‍िवि‍क एजेंस‍ियां भी राजधानी को खूबसूरत बनाने की दिशा में काम कर रही हैं. ऐसे में नई द‍िल्‍ली नगरपाल‍िका पर‍िषद (NDMC) अपने अधीनस्‍थ क्षेत्र में बंदरों के आतंक से छुटकारा द‍िलाने के ल‍िए अनोखा काम कर रही है. सम्मेलन के दौरान बंदरों (Monkeys) के प्रकोप से बचाने के लिए कार्यक्रम स्थलों पर लंगूरों के कटआउट (Langoors Cutouts) लगाए जा रहे हैं. कई जगहों पर इनको लगा भी द‍िया गया है.

ये भी पढ़ें- G20 Summit: द‍िल्‍ली में 3 द‍िन कौन-कौन से मेट्रो स्‍टेशन रहेंगे बंद? DMRC ने किया स्पष्ट, कह दी यह बड़ी बात

जानकारी के मुताब‍िक लंगूर की आवाज निकालने वाले लोगों को भी जरूरत के अनुसार तैनात करने पर विचार क‍िया जा रहा है. बंदरों की संख्‍या और आतंक की बात करें तो यह सबसे ज्‍यादा लुटियंस जोन इलाके में बना है. कई बार इनका इतना जबर्दस्‍त उत्‍पात होता है क‍ि लोगों पर हमला तक कर देते हैं. इसके मद्देनजर नई द‍िल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) और दिल्ली सरकार (Delhi Government) का फॉरेस्‍ट ड‍िपार्टमेंट इस दिशा में कदम उठा रहा है ताकि बंदरों को जी20 सम्मेलन के आयोजन स्थलों से दूर रखा जाए. इसको लेकर फुलप्रूफ योजना बनाई जा रही है.

#WATCH | Cutouts of langoors put up in Delhi to stop monkeys from entering G20 meeting venues.

Visuals from Sardar Patel Marg pic.twitter.com/4LZPgXBpPN

— ANI (@ANI) August 31, 2023