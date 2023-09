नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में 9-10 सितंबर को जी20 शिखर सम्मेलन (G20 Summit) का आयोजन होने जा रहा है. इसे लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. दिल्ली को भव्य रूप से सजा दिया गया है. सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से चप्पे-चप्पे पर पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है. वहीं दिल्ली सरकार ने सोमवार को जी20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर लगाए गए यातायात प्रतिबंधों पर एक अधिसूचना जारी की है.

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार सभी प्रकार के माल ढोने वाले वाहन, वाणिज्यिक वाहन, अंतर-राज्यीय बस, स्थानीय सिटी बस जैसे दिल्ली परिवहन निगम (DTDC) की बस और दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम (DIMTS) की बस का 7 और 8 सितंबर की मध्यरात्रि से 10 सितंबर की मध्यरात्रि तक मथुरा रोड (आश्रम चौक से आगे), भैरों रोड, पुराना किला रोड और प्रगति मैदान सुरंग के अंदर परिचालन नहीं होगा.

