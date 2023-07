नई द‍िल्‍ली. देश की राजधानी द‍िल्‍ली में इस साल के आख‍िर में जी20 श‍िखर सम्‍मेलन (G20 Summit) होने जा रहा है. इसको लेकर राजधानी की सुरक्षा को चाकचौबंद करने की तैयार‍ियां की जा रही हैं. द‍िल्‍ली पुल‍िस (Delhi Police) सुरक्षा को लेकर फुलप्रूफ तैयार‍ियां कर रही है. सुरक्षा कवच में एक नया अध्‍याय जोड़ते हुए द‍िल्‍ली पुल‍िस ने एक ऐसी यून‍िट तैयार की है जोक‍ि 19 ‘मॉर्कवुमेन’ के नाम से जानी जाएगी. द‍िल्‍ली पुल‍िस के कम‍िश्‍नर संजय अरोड़ा (IPS Sanjay Arora) के न‍िर्देशन में 19 मह‍िला जवानों को मध्‍य प्रदेश (Madhya Pradesh) में न‍िशानेबाजी (Marksman) की स्‍पेशल ट्रेन‍िंग द‍िलवाकर ट्रेंड क‍िया गया है ज‍िनकी तैनाती जी20 श‍िखर सम्‍मेलन में की जाएगी. इन सभी मह‍िला जवानों को भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) द्वारा मध्‍य प्रदेश के करेरा में 4 सप्‍ताह की स्‍पेशल ट्रेन‍िंग देकर प्रश‍िक्ष‍ित क‍िया गया है.

बताते चलें क‍ि दिल्ली पुलिस ने इससे पहले इन 19 महिलाओं को जमरूदपुर में अपनी विशेष हथियार और रणनीति (SWAT) इकाई में ट्रेनिंग के लिए भेजा था. इसके बाद इन सभी मह‍िला कमांडो को ‘निशानेबाजी‘ कोर्स के लिए भेजने का फैसला किया गया. यह न‍िर्णय दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा (Delhi Police Commissioner Sanjay Arora) ने तब लिया जब उन्होंने कुछ माह पहले ही SWAT यूनिट का दौरा किया था. बताते चलें क‍ि संजय अरोड़ा द‍िल्‍ली पुल‍िस का कम‍िश्‍नर पद संभालने से पहले आईटीबीपी (ITBP DG) के महान‍िदेशक का पदभार भी संभाल चुके हैं.

इंड‍ियन एक्‍सप्रेस में प्रकाश‍ित र‍िपोर्ट के मुताब‍िक न‍िशानेबाजी की ट्रेन‍िंग लेने वाली 27 वर्षीय निशा चौधरी का कहना है क‍ि उन्‍होंने 2018 में दिल्ली पुलिस को ज्‍वाइन क‍िया था. इसके बाद शुरुआत में उनकी तैनाती पीसीआर यूनिट के साथ की गई. इस दौरान हमसे पूछा गया कि क्या SWAT में शामिल होने की इच्छुक हैं. इसके बाद मैंने यूनिट ज्‍वाइन की और कई कठ‍िन और चुनौतीपूर्ण ट्रेन‍िंग सेशनों को पार क‍िया. लेकिन हाल ही में, मुझे 18 मह‍िला साथ‍ियों के साथ करेरा में 4 सप्ताह के ट्रेन‍िंग सेशन के लिए भेजा गया, जिससे मेरे शूटिंग कौशल में सुधार हुआ है.

न‍िशा बताती हैं क‍ि वो उत्तर प्रदेश के बागपत की रहने वाली हैं और उनका पर‍िवार खेती करता है. पर‍िवार में 3 भाई-बहनों में वो सबसे बड़ी हैं. उनका कहना है क‍ि मेरे पिता एक किसान हैं लेक‍िन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन इतना अहम काम करूंगी. मैंने फिल्मों में निशानेबाजों को देखा है, लेकिन अब, हमें जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान खास जगहों पर तैनात किया जाएगा.

1st Marksman course for Delhi Police Mahila Commandoes terminated at RTC ITBP, Karera (MP) . Overall first position was obtained by Constable Kiran. Sh. Surinder Khatri, DIG, was present on the occasion. pic.twitter.com/yFlzjV48uA

— ITBP (@ITBP_official) July 16, 2023