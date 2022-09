Video Viral: लिफ्ट में बच्चे को कुत्ते ने काटा, दर्द से कराहते मासूम को देखती रही महिला

गाजियाबाद. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन की चार्म्स कैसल सोसायटी की लिफ्ट में सोमवार को एक कुत्ते ने वहां मौजूद एक बच्चे को काट लिया. आरोप है कि उस पालतू कुत्ते की मालकिन उसे बच्चे को संभालने की जगह मूकदर्शक बनकर खड़ी रही है. इस दौरान बच्चा दर्द से कराहते हुए अपने जख्म को सहलाता रहा, लेकिन महिला अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई. इस मामले में पीड़ित के परिजनों ने थाना नंदग्राम महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है.

वहीं इस मामले पर गाजियाबाद पुलिस की सीओ सिटी ने बयान जारी किया है. गाजियाबाद पुलिस की ओर से ट्वीट कर बताया गया कि, ‘दिनांक 05.09.22 को राजनगर एक्सटेंशन स्थित एक सोसाइटी की लिफ्ट में एक कुत्ते द्वारा अपने मालिक की मौजूदगी में बच्चे को काट लेने के वायरल वीडियो के संबंध में बच्चे के पिता की तहरीर पर थाना नंदग्राम पर अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही हैं.’

Viral video from Charms county society, Rajnagar, Ghaziabad: Pet dog bites a boy in lift but instead of caring to child’s pain, owner walks away carelessly.

FIR registered against woman on complaint of parents. pic.twitter.com/DRbOr8gXW8

