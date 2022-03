Ghazipur landfill Fire News: 3 दिन से धधक रही आग, धुएं के गुब्बारे से सांसों पर संकट, VIDEO में देखें हाल

नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर इलाके में लैंडफिल साइट (Ghazipur landfill यानी कचरा एकत्र करने वाले स्थान) पर सोमवार को लगी भीषण आग को बुझाने का काम अब भी जारी है. घटना के तीन दिन बाद भी राहत नहीं मिली है और कुड़े के पहाड़ (Ghazipur landfill fire) पर आग लगातार सुलग रही है और धुआं भी आसमान में छा रहा है. इसकी वजह से आसपास के लोगों को काफी परेशानी हो रही है. लगातार निकल रहे धुएं की वजह से लोगों कों सांस लेने में दिक्कत आ रही है. इस आग की वजह से वायु में प्रदूषण भी बढ़ गया है और अब दिल्लीवालों के सांसों पर संकट आ गया है. इतना ही नहीं, इसकी वजह से एक्यूआई भी खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है.

गाजीपुर लैंडफिल साइट पर लगी आग का असर दिल्ली, गाज़ियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा तक दिख रहा. दमकल की गाड़ियां और नगर निगम का दस्ता आग पर काबू पाने में जुटा हुआ है. अधिकारी ने बताया कि किसी के हताहत होने की अभी तक कोई खबर नहीं है. आग पर काबू पाने का काम अब भी जारी है और प्रशीतन की प्रक्रिया पूरी होने में अभी कुछ और समय लग सकता है. दिल्ली पुलिस ने आग लगने की घटना के संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की है.

#WATCH Smoke continues to rise from the Ghazipur landfill, which has been burning since Monday, 28 March#Delhi pic.twitter.com/MSJroRF9ea

— ANI (@ANI) March 30, 2022