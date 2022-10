हरियाणा: गुरुग्राम में ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियां मौजूद

गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम में आज यानी शनिवार की सुबह-सुबह बड़ा हादसा हो गया. गुरुग्राम के बिलासपुर इंडस्ट्रियल एरिया में ऑटो पार्ट्स बनाने वाली एक कंपनी में भयंकर आग लग गई. फिलहाल, इस आग पर काबू पाने के लिए मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं.

समाचार एजेंसी एएनआई ने कंपनी में लगी इस भीषण आग की कुछ तस्वीरें जारी की हैं, जिनमें आग की भयंकर लपटों को देखा जा सकता है. आग की लपट आसमान तक में दिखाई दे रही है. फिलहाल, कंपनी में कितने मजदूर थे, क्या कोई फंसा भी है या कोई नुकसान हुआ है, इसकी कोई जानकारी नहीं सामने आ पाई है.

Haryana | Fire breaks out in an auto parts manufacturing company in Bilaspur Industrial area, Gurugram. Fire tenders are present at the spot. pic.twitter.com/tj0NVMv4Lz

