Delhi Weather: अगले दो दिन Heat Wave, मार्च अंत तक बढ़ जाएगा तापमान

नई दिल्ली. दिल्ली में पारा रविवार (On Sunday) सुबह 21 डिग्री सेल्सियस ( 21 Degrees Celsius) के पार पहुंच चुका है. दिन तक तापमान के और बढ़ने की उम्मीद है. ताजा जानकारी के अनुसार दिल्ली में रविवार को अधिकतम तापमान 36 से 37 डिग्री सेल्सियस ( 36 to 37 Degrees Celsius) के आस पास पहुंच सकता है. वहीं, न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री के बीच रह सकता है. आईएमडी के अनुसार शनिवार को तापमान में वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही थी लेकिन दिल्ली में तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस ( 35.5 Degrees Celsius) रहा. पिछले सप्ताह बुधवार के दिन सबसे ज्यादा तापमान 35.7 डिग्री दर्ज किया गया था. रविवार यानी आज 27 मार्च को हीट वेव परेशान कर सकती हैं.

28 से 31 मार्च तक 38 डिग्री पार पहुंच सकता है तापमान

आईएमडी (India Meteorological Department) के वेदर फोरकास्ट (Weather Forecast) के अनुसार कल से यानी सोमवार 28 मार्च से एक बार फिर दिल्ली के मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. 28 मार्च से 31 मार्च तक 38 डिग्री सेल्सियस ( 38 Degrees Celsius) पारा पहुंचने की संभावना जताई जा रही है. यानी आने वाले सप्ताह में दिल्लीवासियों को प्रचंड गर्मी का सामना करना पड़ सकता है. इसके अलावा यह भी संभावना है कि अन्य क्षेत्रों में बदलते मौसम के कारण मार्च एंड तक तापमान 40 के आसपास भी पहुंच सकता है.

आस-पास के क्षेत्र करेंगे प्रभावित

दिल्ली के अन्य आस पास स्थित अन्य राज्यों के मौसम का असर भी राजधानी में देखा जा सकता है. आईएमडी के अनुसार अगले राजस्थान, हरियाणा, उत्तरप्रदेश में अगले दो दिन धूल भरी तेज गर्म हवाएं चल सकती हैं. ये हवाएं 25 से 35 किमी. प्रतिघंटे के हिसाब से चल सकती हैं. इन हवाओं का असर दिल्ली में भी देखने को मिल सकता है. इससे हवा की गुणवत्ता पर भी असर पड़ेगा.

♦ Strong Surface Winds (25-35 kmph) very likely to prevail over Punjab, Haryana & Uttar Pradesh on 26th & 27th March, 2022.

♦ Dust Raising Winds (25-35 kmph) very likely to prevail over northern parts of Rajasthan on 28th & 29th March, 2022.

— India Meteorological Department (@Indiametdept) March 26, 2022