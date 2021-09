Delhi Rains: दिल्ली बारिश से बेहाल, ऑरेंज अलर्ट जारी, टूटा 19 साल का रिकॉर्ड

नई दिल्ली. Delhi-NCR में पिछले 24 से 48 घंटों में बारिश ने हालात खराब कर दिए हैं. वहीं अब बिगड़ते हालात और मौसम को देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. जानकारी के अनुसार दिल्ली एनसीआर में आने वाले 24 घंटे बारिश के लिहाज से भारी हो सकते हैं. विभाग के अनुसार इस दौरान तेज बारिश और कई इलाकों में जलभराव की समस्या आ सकती है.

आईएमडी के वरिष्ठ वैज्ञानिक आरके जेनामानी के अनुसार दिल्ली में पिछले 27 घंटों के अंदर 29 से 20 सेमी. बारिश हुई है. उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में हुई बारिश पांचवीं बार सबसे ज्यादा हुई बारिशों में से एक है.

19 सालों में सबसे ज्यादा

वहीं जेनामानी ने बताया कि सितंबर माह में इस साल हुई बारिश ने 19 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है. उनके अनुसार अभी बारिश के दो से तीन दौर और आ सकते हैं जो कि मध्यम से तेज होंगे. वहीं सफदरजंग और लोधी रोड इलाके में 11.2 सेमी. बाशि हुई है. गौरतलब है कि इससे पहले मौसम विभाग ने बुधवार को सुबह छह बजे दिल्ली-एनसीआर में मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था. विभाग ने बारिश से निचले इलाके और सड़कें जलमग्न होने के आसार जताये थे, साथ ही यह भी कहा था कि इससे प्रमुख सड़कों पर यातायात बाधित हो सकता है.

There has been heavy rainfall in Delhi. It started y’day & we already have 2-3 spells. It was around 11.2 cm rain, particularly in Safdarjung & Lodhi road area. In 19 years, it is the highest rain in September: IMD Senior Scientist RK Jenamani pic.twitter.com/Fa7ziSRW8k

