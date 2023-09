नई दिल्ली. देश की राजधानी द‍िल्‍ली में 8 से 10 स‍ितंबर तक जी20 शिखर सम्मेलन का आयोजन क‍िया जा रहा है. इसको लेकर बड़े स्तर पर तैयार‍ियां की जा रही हैं. सुरक्षा व्‍यवस्‍था से लेकर ट्रैफ‍िक मूवमेंट आद‍ि सभी को लेकर पुख्‍ता इंतजाम क‍िए जा रहे हैं.

साथ अगर द‍िल्‍ली में बार‍िश होती है और सड़कों पर वॉटरलॉगिंग जैसी स्‍थ‍िति पैदा होती है तो इससे न‍िपटने के ल‍िए गुजरात से कई भारी भरकम मशीनें भी मंगवाई गई हैं. इसके बाद अब भारत मौसम व‍िज्ञान व‍िभाग ने भी तैयारी की है और 9 च‍िह्नित जगहों पर मौसम का हाल कैसा रहेगा, इसकी पल-पल की जानकारी देने को 10 स‍ितंबर के ल‍िए नया वेबपेज भी क्र‍िएट क‍िया है जोक‍ि 24 घंटे काम करेगा.

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताब‍िक आईएमडी वैज्ञानिक सोमा सेन का कहना है क‍ि मौसम व‍िभाग ने 10 सितंबर तक के ल‍िए दिल्ली को डेड‍िकेटेड करते हुए एक वेबपेज तैयार क‍िया है. आईएमडी की ओर से इस पेज पर विस्तृत मौसम पूर्वानुमान प्रदान करने के ल‍िए चौबीसों घंटे काम किया जा रहा है.

#WATCH | Delhi: IMD Scientist Soma Sen says “We are expecting an increase in humidity, there will be clouds so the temperature will not shoot up. There is some possibility of drizzles on 9th and 10th September.” pic.twitter.com/MbfgNoi9U6

