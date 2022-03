दिल्ली की इन कॉलोनियों में 2 दिन रहेगी पानी की सप्लाई बंद, जानें हर डिटेल

नई दिल्ली. एक तरफ दिल्ली में बढ़ती गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है. वहीं, दूसरी तरफ बिगड़ते मौसम के साथ दूसरी समस्याएं भी जन्म लेने लगी हैं. गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत एक आम समस्या है. बढ़ती गर्मी के साथ राजधानी में यह समस्या दिखाई देने लगी है. दिल्ली में सोमवार और मंगलवार को कई कॉलोनियों में पानी सप्लाई बंद रहेगी. इसे लेकर दिल्ली जल बोर्ड ने शहरवासियों के लिए एक सूचना जारी की है. सप्लाई बंद रहने के पीछे मेंटिंनेंस वर्क बताया जा रहा है.

जानकारी के अनुसार डीएमआरजी की ओर प्रशांत विहार में 1100 मिमी व्यास उत्तर पश्चिम मुख्य के इंटरकनेक्शन का काम चल रहा है. इस कारण ही सोमवार और मंगलवार को कुछ इलाकों में वॉटर सप्लाई बंद रहेगी. जलकल विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 28 मार्च शाम और 29 मार्च की सुबह को लोगों को पानी नहीं मिल सकेगा. हालांकि कुछ जगहों पर कम प्रेशर के साथ पानी पहुंच जाएगा लेकिन ऊपरी मंजिल पर रहने वाले लोगों को इससे खासी समस्या हो सकती है.

Due to interconnection work of 1100 mm dia North West main at Prashant Vihar by DMRG, the water supply in the following colonies/ areas will not be available or will be available at low pressure in the evening of 28/03/2022 and morning of 29/03/2022.#DJBWaterAlert #DJB4U pic.twitter.com/oBHNqGLGqF

— Delhi Jal Board (@DelhiJalBoard) March 26, 2022