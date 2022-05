दिल्ली का दिल चोरी! 'Selfie Point' बना 'Talking Point', जानें पूरा मामला

हाइलाइट्स किसी ने करोल बाग सेल्फी पॉइंट पर लगा दिल चुरा लिया.

नई दिल्ली. राजधानी में आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है, जो लोगों को ध्यान खींचता है. अब दिल्ली का दिल लोगों को अपनी ओर खींच रहा है. बीते दिनों किसी ने करोल बाग सेल्फी प्वाइंट पर लगा दिल चुरा लिया. यहां ‘ आई लव दिल्ली’ लिखा हुआ था, जहां लोग सेल्फी लिया करते हैं. ‘लव’ की जगह एक बड़ा सा दिल लगा हुआ था. लेकिन शरारती चोर ने इस दिल को यहां से चुरा लिया है और यहां पर कागज का एक बड़ा सा दिल लगा दिया है. इस ​कागज के दिल पर लिखा है…’दिल तो आखिर दिल है, चाहे प्लास्टिक हो या कागज’. इस चुराए दिल की फोटो किसी ने सोशल मीडिया पर शेयर की है. इसके बाद से ही दिल्लीवासियों के लिए ये ना सिर्फ चर्चा का बल्कि मजाक का विषय बन गया है.

इस इंसीडेंट को लेकर लोग सोशल मीडिया पर मीम शेयर कर रह हैं. कुछ लोग तो चोर को सलाम भी कर रहे हैं कि उसने बहुत ही अलग काम करके दिखाया है. बता दें कि करोल बाग सेल्फी पॉइंट के नाम से फेमस इस जगह पर दिल्ली को चाहने वाले फोटो खिंचवाते है. जब से यहां से दिल चोरी हुआ है यह सेल्फी पॉइंट की जगह टॉकिंग पॉइंट बन गया है. फिलहाल इसे लेकर अभी तक पता नहीं चला है कि यह काम किस​का है.

लोग ऐसे ले रहे हैं चुटकी

इस मामले के सामने आने के बाद से सोशल मीडिया पर कई तरह के मीम्स सामने आ रहे हैं. लोग चोरी हुए हार्ट की फोटो शेयर करके मजेदार कैप्शंस लिख रहे हैं.

– चुरा है तुमने जो दिल्ली के दिल को..

– दिल चोरी साडा हो गया ओए की करिए की करिए…

– बॉब ​द बिल्डर ने कर दिखाया…

– दिल्ली दिल चुराने वालों की…

– ये हुई ना बात…

– हार्ट फिक्स करना आसान नहीं है, यू डीड अ हार्टफुल जॉब…

– देहली लव्स यू राइट बैक…

– दिल्ली का दिल किसने चुरा लिया?

– लव के लिए साला कुछ भी करेगा…

-This reminds me so much of Bojack Horseman where he steals the D from the Hollywood sign

– Urban legend : ‘Dil walon ki Dilli’.

Delhi chor: ‘I will show you how’.

