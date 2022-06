दिल्ली में युवा कांग्रेस वर्कर्स ने शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन पर रोकी ट्रेन, 16 गिरफ्तार

नई दिल्ली. अग्निपथ योजना और राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ के विरोध में सोमवार को कांग्रेस की युवा इकाई भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं ने राजधानी दिल्ली में सोमवार को कनॉट प्लेस के निकट शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन को रोक दिया. इस कारण वहां काफी हंगामा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने 16 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया.

जानकारी के अनुसार, पुलिस और सुरक्षाकर्मियों ने रेल पटरी को खाली कराया. प्रदर्शन के कारण करीब आधे घंटे बाद ट्रेन की आवाजाही फिर से शुरू हुई. पुलिस ने कहा कि भारतीय युवा कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों का एक समूह शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन पर एकत्र हुआ और उन्होंने रेल की पटरी पर आकर ट्रेन को रोक दिया, जहां से बाद में उन्हें हटाया गया. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार 16 प्रदर्शनकारियों को रेल पटरी और स्टेशन से हटाने के दौरान गिरफ्तार किया गया.

हिरासत में 178 कार्यकर्ता

उधर, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा राहुल गांधी को समन भेजे जाने के खिलाफ जंतर-मंतर पर ‘सत्याग्रह’ हुआ. इस दौरान धारा 144 के तहत लागू निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने सोमवार को कांग्रेस पार्टी के 178 नेताओं या कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया.

#WATCH Indian Youth Congress workers stop a train, block railway track at Delhi’s Shivaji Bridge railway station, in protest against the Enforcement Directorate questioning of Congress leader Rahul Gandhi and the Centre’s #Agnipath recruitment scheme pic.twitter.com/GmguTvPfDl

— ANI (@ANI) June 20, 2022