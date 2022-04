Jahangirpuri Violence LIVE Updates: जहांगीरपुरी हिंसा के चौथे दिन क्या हैं हालात, तस्वीरों से समझें माहौल

दिल्ली: जहांगीरपुरी में हिंसा प्रभावित इलाके में पुलिस बल तैनात है. पुलिस की टीम ने रात में गश्त लगाई है और इस दौरान रात में आसमान से ड्रोन के जरिए भी निगरानी की गई है. बता दें कि 16 अप्रैल को शोभायात्रा के दौरान दो समुदाय के बीच हिंसक झड़प हुई थी. दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके की सुबह की लेटेस्ट तस्वीर.

Delhi | Police deployment continues in the Jahangirpuri area.

Violence erupted in the area on the evening of April 16, during a religious procession on the occasion of Hanuman Jayanti. pic.twitter.com/gsO95s5dgF

