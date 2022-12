हाइलाइट्स ब्लैक होल कैसा दिखेगा और विभिन्न ब्लैक होल मॉडल की स्पष्ट छाया पर एक गहन विश्लेषणात्मक जांच भी की. अस्ट्रा कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट्स पर भी काम कर रहे हैं, जिन्हें ब्लैक होल का विकल्प माना जाता है.

नई दिल्‍ली. ब्‍लैकहोल के रहस्‍य जानने के लिए भारत ने सफलता पायी है. जामिया मिलिया इस्‍लामिया के सैद्धांतिक भौतिकी केंद्र के प्रोफेसर प्रो. सुशांत घोष, अपने पीएचडी छात्रों और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर यह खोज की है. ये सभी ब्लैक होल के मैद्धांतिक मॉडल विकसित करने और उनकी छाया का अनुकरण करने, ब्लैक होल के विभिन्न पहलुओं की जांच करने पर काम कर रहे हैं.

डॉ. राहुल वालिया के साथ, प्रो. घोष ने छाया अवलोकनों का उपयोग करके ब्लैक होल के गुणों को निर्धारित करने के लिए एक सरल विधि तैयार की है. इसके बहुत पास से गुजरने वाले एक पर्यवेक्षक के लिए एक ब्लैक होल कैसा दिखेगा और विभिन्न ब्लैक होल मॉडल की स्पष्ट छाया पर एक गहन विश्लेषणात्मक जांच भी की. वे अस्ट्रा कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट्स पर भी काम कर रहे हैं, जिन्हें ब्लैक होल का विकल्प माना जाता है.

प्रो. घोष ईएचटी द्वारा प्रकाशित किए जा रहे एक श्वेत पत्र के लेखकों में से हैं, “Tests of GR and the Kerr hypothesis with the ngEHT”. वह पिछले तीन वर्षों से दुनिया के शीर्ष 2 फीसदी वैज्ञानिकों की प्रतिष्ठित सूची, करियर-लंबी और एकल वर्ष दोनों सूची में हैं. वैज्ञानिकों की वैश्विक सूची स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित की गई थी. यह साइटेशन, एच-इंडेक्स, को-ऑथरशिप, अलग-अलग आंथरशिप पोजीशन में पेपर्स के माइटेशन और एक कंपोजिट इंडिकेटर के बारे में जानकारी प्रदान करता है.

प्रो. घोष एक उत्कृष्ट अनुसंधान वातावरण और सहायता प्रदान करने के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया के बहुत आभारी हैं. प्रो. घोष और डॉ. वालिया एनजीईएचटी टीम का हिस्सा हैं जो थ्योरी डिवीजन के मौलिक भौतिकी के तहत काम कर रहे हैं.

दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिक प्रकाशकों में से एक यूके स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स (आईओपी) पब्लिशिंग ने प्रोफेसर सुशांत घोष, डॉ. राहुल वालिया और शफकत उल इस्लाम को भारत के शीर्ष उद्धृत शोध पत्र पुरस्कार से सम्मानित किया है. IOP ने ये पुरस्कार भारत के शोधकर्ताओं को प्रदान किए, जो पिछले तीन वर्षों (2019-2021) में IOP प्रकाशन के पत्रिकाओं के पोर्टफोलियो में प्रकाशित सबसे अधिक उद्धृत लेखों के शीर्ष 1 फीसदी में हैं. IOP ने ब्लैक होल पर शोध पत्रों के लिए खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी श्रेणी के तहत शोधकर्ताओं को पुरस्कार दिए हैं. आईओपी पब्लिशिंग आमतौर पर हर साल भारत से खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी श्रेणी के तहत केवल तीन शोध पत्रों को पुरस्कार देता है. 2022 में उन्होंने चार पुरस्कार दिए और सभी पुरस्कार उनके पास गए.

डॉ. राहुल को फुलब्राइट-नेहरू पोस्टडॉक्टोरल रिसर्च फेलोशिप

डॉ. राहुल वालिया को 2022-2024 के लिए इंडो-यूएस USIEF की ओर से फुलब्राइट-नेहरू पोस्टडॉक्टोरल रिसर्च फेलोशिप अवार्ड मिला है. यह दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित शोध फेलोशिप में से एक है. वह जल्द ही एरिजोना विश्वविद्यालय, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में फुलब्राइट पोस्टडॉक्टोरल रिसर्च फेलो के रूप में शामिल होंगे. 2021 में पीएचडी डिग्री प्राप्त करने के बाद, वह वर्तमान में क्वाजुलु-नटाल विश्वविद्यालय, डरबन, दक्षिण अफ्रीका में पोस्टडॉक्टोरल शोधकर्ता के रूप में कार्यरत हैं

ब्रह्माण्ड संबंधी कॉस्मोलॉजिकल कॉन्स्टेंट का अनुमान लगाया

भौतिकी में सबसे दिलचस्प चुनौतियों में से एक “कॉस्मोलॉजिकल कॉन्स्टेंट” के मूल्य का निर्धारण है, जो डार्क एनर्जी का एक उम्मीदवार है जिसे ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार के पीछे मुख्य कारक माना जाता है। M87* ब्लैक होल की तस्वीर के आकार का उपयोग करके पीएचडी छात्र मिस्बा ने हाल ही में ब्रह्माण्ड संबंधी कॉस्मोलॉजिकल कॉन्स्टेंट का अनुमान लगाया है, जो ब्रह्मांड संबंधी अनुमानों के लिए

खगोलभौतिकीय ब्लैक होल के अवलोकनों का उपयोग करने की रोमांचक संभावना को खोलता है. हमारे समूह ने यह भी जांच की है कि क्या सुपरमैनिव ब्लैक होल जैसे M87* और Sgr A को विद्युत रूप से चार्ज किया जा सकता है. जांच में पाया है कि EHT की वर्तमान टिप्पणियों के साथ-साथ भविष्य की अधिक सटीक टिप्‍पणियों (जैसे ngEHT और अंतरिक्ष-आधारित टेलीस्कोप सरणियों) के साथ, विद्युत आवेशित ब्लैक होल की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता है.

