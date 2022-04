JNU Violence Incident: टुकड़े-टुकड़े गैंग के बयानों पर JNU की VC ने कही ये बड़ी बात...

नई दिल्ली. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के कावेरी हॉस्‍टल में रामनवमी के अवसर पर छात्रों के दो गुटों के बीच मेस में मांसाहारी भोजन परोसने को लेकर हुए हंगामे और मारपीट के मामले पर बवाल थमता नहीं द‍िख रहा है. दोनों संगठनों की ओर से मामले पर खूब आरोप-प्रत्‍यारोप लगाए जा रहे हैं. इस बीच अब जेएनयू की कुलपत‍ि प्रो शांतिश्री धूलिपुड़ी पंडित (VC Prof. Santishree Dhulipudi Pandit) का भी बड़ा बयान सामने आया है.

समाचार एजेंसी एएनआई को द‍िए बयान में उन्‍होंने साफ और स्‍पष्‍ट मैसेज देते हुए कहा है क‍ि जेएनयू एक स्‍वतंत्र व‍िश्‍वव‍िद्यालय है. हम व्‍यक्‍त‍ियों की पसंद का सम्‍मान करते हैं. यह सभी पहचानों का एक प‍िघलने वाला घड़ा है. यह युवा लोगों की राय है और हम व‍िव‍िध‍ता और असहमत‍ि की सराहना करते हैं. लेक‍िन ह‍िंसा नहीं होनी चाह‍िए.

JNU is a free university. We respect individuals’ choices, it’s a melting pot of all identities. Young people have opinions and we appreciate diversity & dissent but let’s not end up having violence: JNU VC Santishree Dhulipudi Pandit on recent violence pic.twitter.com/HHQYh3rFuF

ये भी पढ़ें: JNU Violence Incident: थमता नजर नहीं आ रहा जेएनयू व‍िवाद, प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात करेंगी वाइस चांसलर

उन्‍होंने आगे यह बात भी कही है क‍ि व‍िवाद इस बात पर खड़ा हो गया क‍ि रामनवमी हवन (Ram Navami Havan) क‍िया जाए या नहीं और खाने के मेन्‍यू पर बवाल खड़ा हो गया. ये दो गुटों का अलग-अलग वक्‍तव्‍य है. उन्‍होंने कहा क‍ि इस पूरे मामले की न‍िष्‍पक्ष जांच के ल‍िए प्रॉक्टोरियल जांच के आदेश द‍िए गए थे और इसकी रिपोर्ट आने की प्रतीक्षा की जा रही है.

I want to correct the public perception that we are tukde-tukde….after I’ve taken over I’ve not seen anybody talking like that. We are as nationalistic as anybody else: JNU VC Santishree Dhulipudi Pandit pic.twitter.com/P0aEt2KWi3

— ANI (@ANI) April 13, 2022