दिल्ली हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने सतीश चंद्र शर्मा, LG विनय सक्सेना ने शपथ दिलाई

नई दिल्ली: द‍िल्‍ली हाईकोर्ट के नए मुख्‍य न्‍यायाधीश जस्‍ट‍िस सतीश चंद्र शर्मा ने आज यानी मंगलवार को अपना पदभार संभाल लिया. जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद की मंगलवार को शपथ ग्रहण ली. दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने उपराज्यपाल के सचिवालय ‘राज निवास’ में एक समारोह के दौरान न्यायमूर्ति शर्मा को शपथ ग्रहण कराई. न्यायमूर्ति शर्मा इससे पहले तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवाएं दे चुके हैं.

समाचार एजेंसी एएनआई ने कुछ तस्वीरों को शेयर किया है, जिनमें दिल्ली के उपराज्यपाल वियन कुमार सक्सेना, दिल्ली हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा के साथ मंच पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौजूद दिख रहे हैं. चीफ जस्टिस ने पद की शपथ लेने के बाद उपराज्यपाल और अरविंद केजरीवाल का हाथ मिलाकर अभिवादन भी किया.

Justice Satish Chandra Sharma sworn in as Chief Justice of Delhi High Court by Delhi Lieutenant Governor Vinai Kumar Saxena pic.twitter.com/Avllixb7l0

— ANI (@ANI) June 28, 2022