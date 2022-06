दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम ने उदयपुर हत्याकांड की निंदा की, कहा- यह इस्लाम के खिलाफ

नई दिल्ली. राजस्थान के उदयपुर में मंगलवार को दिनदहाड़े एक व्यापारी की निर्मम तरीके से उसकी दुकान में घुसकर की गई हत्या से पूरे देश में माहौल गर्म हो गया है. लोग हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं. इसी बीच दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम ने उदयपुर की घटना पर बड़ा बयान दिया है. शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल के सिर काटने वाली घटना पर एक बयान जारी करते हुए इसकी कठोर शब्दों में निंदा की है. उन्होंने इसे न केवल कायरतापूर्ण कार्य कहा है बल्कि इस्लाम के खिलाफ भी बताया है.

वहीं, इससे पहले इत्तेहाद-ए- मिल्लत काउंसिल (IMC) के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खां ने उदयपुर हत्याकांड की निंदा की थी. उन्होंने घटना को बहुत ही बर्बर बताते हुए अफसोस जताया था. उन्होंने कहा था कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए, उतनी कम है. साथ ही उन्होंने दर्जी की हत्या के आरोपियों को इस्लाम का दुश्मन बताया था. उन्होंने इसे इस्लाम को बदनाम करने की साजिश बताया था.

Shahi Imam of Jama Masjid, Delhi issues a statement on the Udaipur beheading incident; condemning the act, he calls it “not only an act of cowardice but an act against Islam.” pic.twitter.com/UVVpvqYM4h

