केजरीवाल सरकार ने दी राहत! RTPCR-Test के रेट घटाए, अब देने होंगे मात्र इतने रुपये

नई दिल्ली. दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने बड़ा ऐलान करते हुए कोरोना जांच (Covid-19) की दरें घटा दी है. अब राजधानी के सभी प्राइवेट अस्पतालों और पैथोलॉजी लैब में आरटीपीसीआर जांच (RTPCR- Test) नई दरों के अनुसार किया जाएगा. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है. दिल्ली में अब कोरोना की जांच 300 रुपये से लेकर 700 रुपये तक प्राइवेट अस्पताल से लेकर घर तक करा सकते हैं. अब आपको अपने घर से भी सैंपल कलेक्शन पर दाम ज्यादा नहीं देने होंगे. दिल्ली सरकार ने होम कलेक्शन के लिए 700 रुपये का रेट फिक्स किया है. आम आदमी अब प्राइवेट लैब और अस्पतालों में 500 रुपए की दर से कोरोना जांच करा सकते हैं. वहीं, दिल्ली में अब रैपिड एंटीजन टेस्ट की कीमत 300 रुपये कर दी गई है.

दिल्ली में कोरोना जांच हुए सस्ते

बता दें कि कोरोना की कई तरह की जांच अब दिल्ली में शुरू हो गई है. पिछले महीने ही दिल्ली के दो अस्पतालों डेल्टा पल्स वेरिएंट की जांच भी शुरू हुई है. कुछ दिन पहले तक केंद्र सरकार के अस्पतालों में डेल्टा पल्स की जांच के लिए सैंपल भेजना पड़ता था, लेकिन अब दिल्ली सरकार के अस्पतालों में भी इसकी जांच शुरू हो गई है. अब केजरीवाल ने कोरोना जांच की दरें घटा कर दिल्लीवालों को बहुत राहत दी है.

Delhi govt drastically reduces corona test rates. This will help the common man. pic.twitter.com/00BJxGddjW

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 4, 2021