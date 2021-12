नई दिल्‍ली. केंद्र सरकार द्वारा तीन नए कृषि कानूनों (Farm Laws) की वापसी के ऐलान के साथ पिछले एक साल चल रहा किसान आंदोलन (Kisan Andolan) खत्‍म हो गया है. इसके साथ दिल्‍ली के टिकरी, सिंघु और यूपी-गाजीपुर बॉर्डर से किसान अपने अपने घरों के लिए लौटने लगे हैं. इस बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) ने बड़ा बयान दिया है. उन्‍होंने कहा कि किसानों का एक बड़ा ग्रुप कल सुबह 8 बजे गाजीपुर बॉर्डर खाली कर देगा. आज की बैठक में हम कुछ मुद्दों पर बात करेंगे, प्रार्थना करेंगे और उन लोगों से मिलेंगे जिन्होंने हमारी मदद की. वैसे लोगों ने बॉर्डर खाली करना भी शुरू कर दिया है, इसमें 4-5 दिन लगेंगे. साथ ही उन्‍होंने कहा कि मैं 15 दिसंबर को निकलूंगा.

इसके साथ भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आज से किसान अपने-अपने घर जा रहे हैं, लेकिन हम 15 दिसंबर को घर जाएंगे क्योंकि देश में हजारों धरने चल रहे हैं, हम पहले उन्हें समाप्त करवाएंगे और उन्हें घर वापस भेजेंगे.

किसानों की रवानगी शुरू

ट्रैक्टरों के बड़े-बड़े काफिलों के साथ पिछले साल नवंबर में दिल्ली की सीमाओं पर पहुंचे आंदोलनरत किसानों ने शनिवार की सुबह अपने-अपने गृह राज्यों की तरफ लौटना शुरू कर दिया. साल भर से ज्यादा वक्त तक अपने घरों से दूर डेरा डाले हुए ये किसान अपने साथ जीत की खुशी और सफल प्रदर्शन की यादें लेकर लौट रहे हैं.

