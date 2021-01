गणतंत्र दिवस (Republic Day) पर निकाली गई किसान ट्रैक्टर रैली (Kisan Trctor Rally) में मचे उपद्रव व बवाल के बाद अब दिल्ली पुलिस ने अपनी कार्रवाई को तेज कर दिया है. इसके चलते जहां दिल्ली पुलिस ने कल 37 किसान नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. वहीं, पंजाबी अभिनेता दीप सिद्धू (Deep Sidhu) और गैंगस्टर से एक्टिविस्ट बने लक्खा सिधाना के खिलाफ भी दिल्ली पुलिस ने लाल किले की प्राचीर में जबरन धार्मिक झंडा लहराने और तोड़फाड एवं हिसा का मामला दर्ज किया है. सूत्रों के अनुसार, थाना कोतवाली में दर्ज हुई इस एफआईआर में दोनों का नाम बाद में जोड़ा गया.सिद्धू के खिलाफ दर्ज मामले को लेकर अभी तक दिल्‍ली पुलिस के आला अफसरों की तरफ से खुलकर नहीं बताया गया है. दिल्ली पुलिस सिद्धू के खिलाफ दर्ज किए गए मामले पर पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए हैं. किसानों को भड़काने और लाल किला पर जबरन धार्मिक झंडा फहराने के मामले में दिल्ली पुलिस के उत्तरी जिला के कोतवाली (Kotwali) थाने में एफआईआर दर्ज की गई है. इस FIR में दीप सिद्धू और सिधाना का नाम बाद में जोड़ा गया है.दिल्ली पुलिस के आला अफसरों से इस बारे में एफआईआर में बाद में नाम जोड़ने या फिर नामजद एफआईआर करने पर पूछा तो वह इस पर चुप्पी साधे हुए हैं. दिल्ली पुलिस का कोई भी आला अफसर मामले में आरोपी बनाये गये इस हाईप्रोफाइल नाम को लेकर पुष्टि करने की जहमत नहीं उठा पा रहा है.सूत्रों की माने तो जैसे ही 37 किसान नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, ठीक उसी के बाद दीप सिद्धू और लक्खा सिधाना के नाम को भी कोतवाली थाने में दर्ज FIR में जोड़ दिया गया. लेकिन पुलिस दोनों ही नामों का खुलासा करने से बच रही है.बताया जाता है कि किसान प्रदर्शन के खिलाफ दर्ज की गई विभिन्न एफआईआर, जिनमें नॉर्थ जिला के कोतवाली थाने में 27 जनवरी को शाम 5:40 पर 0096/2021 नंबर से एफआईआर दर्ज की गई, उसमें ही पंजाबी अभिनेता और लाल किला पर धार्मिक झंडा लहराने, भीड़ द्वारा पुलिसबल पर जानलेवा हमला करने, ऐतिहासिक स्‍थल पर तोड़फोड़ करने के मामले में दीप सिद्धू और लक्खा सिधाना का नाम जोड़ा गया.दिल्ली पुलिस की ओर से कोतवाली में जो एफआईआर दर्ज की गई है, उसमें आईपीसी, Arms Act, The Ancient Monuments & Archeological Sites & Remains Act, Prevention of Damage to Public Property Act के तहत केस दर्ज किया गया है.