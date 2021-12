Weather Update: दिल्ली के कई इलाकों में हुई हल्की बारिश, जानें कल कैसा रहेगा मौसम

नई दिल्ली. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) के कई इलाकों में रविवार शाम हल्की बारिश (Rain) हुई. मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने सोमवार को भी हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया है. आईएमडी के मुताबिक, रविवार को दिल्ली का न्यूनतम पारा 9.8 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से दो डिग्री ज्यादा है. वहीं, अधिकतम तापमान (Maximum Temperature) 21.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. शाम साढ़े पांच बजे साक्षेप आर्द्रता का स्तर 80 फीसदी था.

विभाग ने सोमवार सुबह हल्का कोहरा छाए रहने और हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है. इसने कहा कि आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे. शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान सात डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था. दिल्ली में रविवार शाम को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक, शाम सात बजे राष्ट्रीय राजधानी का एक्यूआई 460 था.

#WATCH | Delhi: Rain lashes parts of the national capital; visuals from Tughlaq Road pic.twitter.com/oiRxk0EYcw

— ANI (@ANI) December 26, 2021