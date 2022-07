बिल्डर अमित गोयल की हत्या में शामिल मुख्य 2 शूटर्स रोहतक से गिरफ्तार, इसलिए किया था मर्डर

नई दिल्ली. दिल्ली पुलिस ने बिल्डर की हत्या के मामले में 2 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. दरअसल, 2 जुलाई को अमित गोयल नाम के एक बिल्डर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. जिसके बाद हत्यारे फरार हो गए थे. डीसीपी रोहित मीणा ने बताया कि जांच शुरू की गई और मुख्य शूटर्स को हरियाणा के रोहतक से पकड़ा गया. उन्होंने बताया कि आरोपी एक गिरोह के हैं और उन्होंने अमित गोयल के साथ एक सौदे के माध्यम से एक प्रतिद्वंद्वी गिरोह के एक सदस्य को खत्म करने के लिए हथियार खरीदे थे, जो खुद एक शूटर था. और पहले उच्च श्रेणी के हथियारों की आपूर्ति के लिए पकड़ा गया था.

डीसीपी रोहित मीणा ने बताया कि (आरोपी) अमित गोयल (पीड़ित) के साथ हथियारों के लिए 10 लाख रुपये का सौदा किया था, जिसे बाद में पूरा नहीं किया गया था. बदला लेने के लिए, उन्होंने उसकी हत्या कर दी.

Delhi Police nabs 2 absconding accused in a case related to the murder of a builder

On July 2 a builder named Amit Goel was shot dead after which murderers absconded. The probe was initiated & main shooters were nabbed from Rohtak in Haryana:Rohit Meena, DCP, Crime, Delhi Police pic.twitter.com/JpSLATIeuG

— ANI (@ANI) July 10, 2022