ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बारिश के कारण बड़ा हादसा, जमीन में समाया सड़क का एक हिस्सा

ग्रेटर नोएडा: बारिश के कारण ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रविवार सुबह बड़ा हादसा हो गया. बिसरख थाना क्षेत्र के सेक्टर-1 में स्थित एक्सप्रेस एस्ट्रा में गहरी खुदाई के कारण जमीन धंस गई. सड़क का एक बड़ा हिस्सा जमीन में समा गया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है. स्थानीय लोगों ने पुलिस और प्रशासन को इसके बारे में जानकारी दी.

Uttar Pradesh | Large portion of road caves in under Bisrakh police station limits in Greater Noida West pic.twitter.com/W02OFfMt0D

