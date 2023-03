तिहाड़ की जेल नंबर-1 में रहेंगे मनीष सिसोदिया, कोर्ट ने दी भगवद् गीता ले जाने की इजाजत

नई दिल्‍ली. आबकारी घोटाला मामले में सोमवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को 20 मार्च तक की न्‍यायिक हिरासत में भेज दिया गया. मनीष सिसोदिया तिहाड़ (Tihar Jail) की जेल नंबर -1 में रहेंगे. जबकि सतेंद्र जैन तिहाड़ की जेल नंबर 7 में हैं. दोनों जेलों के बीच की दूरी तकरीबन 500 मीटर है, लेकिन बीच में कई बाउंड्रीज हैं. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने अदालत से कहा कि उसे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सिसोदिया की हिरासत की अब जरूरत नहीं है. सिसोदिया को विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल के समक्ष पेश किया गया था.

आप नेता मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए पहले पांच दिन और बाद में दो दिन के लिये सीबीआई की हिरासत में सौंपा गया था. यह अवधि समाप्त होने के बाद सिसोदिया को अदालत में आज पेश किया गया था. शुरुआत में, सीबीआई के वकील ने अदालत के समक्ष दलील दी कि जांच एजेंसी अभी आप नेता की हिरासत की फिलहाल मांग नहीं कर रही है, लेकिन बाद में आवश्यकता होने पर वह हिरासत का अनुरोध कर सकती है. सीबीआई ने आप समर्थकों पर मामले का ‘राजनीतिकरण’ करने का आरोप लगाया.

#WATCH | Delhi: Former Deputy CM and AAP leader Manish Sisodia was taken to Tihar jail. He was sent to judicial custody till March 20, in the case pertaining to the Delhi excise policy case. pic.twitter.com/z7cmGGObw3

— ANI (@ANI) March 6, 2023