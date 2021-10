छठ पूजा को लेकर मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को लिखा पत्र, कहा- जारी करें दिशा- निर्देश

नई दिल्ली. छठ पूजा को लेकर जारी बवाल के बीच दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया (Mansukh Mandaviya) को पत्र लिखा है. उन्होंने पत्र (Letter) में केंद्रीय मंत्री से कहा है कि आगामी छठ उत्सव के लिए दिशा-निर्देश जारी करें, ताकि कोरोना गाइडलाइन का सही तरह से पालन किया जा सके. सिसोदिया ने कहा है कि छठ पूजा पूर्वांचल के साथ-साथ दिल्ली में भी बहुत शुद्धता और पवित्रता के साथ मनाई जाती है. इस पर्व को मनाने के लिए लोग सार्वजनिक जगहों पर एकत्रित होते हैं और भगवान सूर्य की पूजा करते हैं. ऐसे में कोरोना को देखते हुए आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द भारत सरकार और स्वास्थ्य विशेषज्ञों से सलाह लेकर इस वर्ष के लिए दिशा- निर्देश जारी करें.

दरअसल, आप सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा समारोहों पर रोक लगा दी है. ऐसे में आप सरकार के इस फैसले का पूरा विरोध हो रहा है. आज ही फैसले के खिलाफ बीजेपी सड़क पर उतरी थी. बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी कार्यकर्ताओं के साथ विरोध करने आए थे, जहां विरोध- प्रदर्शन के दौरान घायल (Injured) हो गए. उन्हें सर में चोटें आई हैं. ऐसे में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. डॉक्टर उनकी निगरानी कर रहे हैं. वहीं, इस घटना से बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच आक्रोश है.

Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia writes to Union Health Minister Mansukh Mandaviya to issue guidelines for the upcoming Chhat festival pic.twitter.com/V9gk9msbbg

— ANI (@ANI) October 12, 2021