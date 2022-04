No Mask in Delhi: दिल्ली एयरपोर्ट पर जाने वालों के लिए खबर, अब भी जरूरी है मास्क पहनना

नई दिल्ली. सरकार की ओर से लोगों के लिए मास्क की अनिवार्यता (Mask is not compulsory now) अब खत्म कर दी गई है. लोगों को यह फैसला पसंद भी आया है और लोगों ने मास्क को ना कहना भी शुरू कर दिया है. राजधानी में सभी जगहों पर ​अधिकांश लोग बिना मास्क लगाए नजर आए. दूसरी तरफ फिलहाल एयरपोर्ट अथोरिटी (Airport Authority) ने इस मामले में कोई निर्देश जारी नहीं किए हैं. यानी एयरपोर्ट पर फिलहाल मास्क लगाना जरूरी है. यदि आप भी हवाई यात्रा करने जा रहे हैं तो अपने साथ मास्क रखना ना भूलें.

दिल्ली मुम्बई के यात्रियों को फिलहाल एयरपोर्ट पर मास्क पहनने की सलाह दी गई है. टीओआई की खबर के अनुसार एयरपोर्ट पर अभी सावधानी बरतते हुए मास्क को हटाया नहीं गया है. एयरपोर्ट पर सभी जगह से यात्री आते हैं. ऐसे में एयरपोर्ट पर किसी भी तरह का संक्रमण फैल सकता है. फिलहाल एयरपोर्ट पर मास्क अनिवार्य है. कुछ दिनों बाद स्थिति को देखते हुए मास्क हटाने पर विचार किया जाएगा.

दिल्ली में घटती पॉजिटिविटी रेट और बड़ी आबादी के वैक्सीनेशन के कारण DDMA ने शुक्रवार रात से यह फैसला लागू कर दिया था. इससे पहले मास्क ना लगाने पर 500 रुपये जुर्माना लिया जा रहा था लेकिन अब इसमें छूट दे दी गई है. अब मास्क पहनने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है. दूसरी तरफ डीडीएमए ने लोगों को यह भी हिदायत दी है कि कोरोना जैसी बीमारियों से बचाने में मास्क फायदेमंद है. ऐसे में अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए मास्क से पूरी तरह से दूरी ना बनाएं और भीड़भाड़ वाले इलाकों में मास्क का प्रयोग करें. गौरतलब है कि कोरोना के दैनिक संक्रमण दर एक प्रतिशत से नीचे चल रही है. दूसरी तरफ, दो महीने पहले दिल्ली पहली खुराक का टीकाकरण 100 प्रतिशत पूरा कर चुकी है. इसके साथ ही दूसरी खुराक का टीकाकरण भी लगभग 90 प्रतिशत तक पूरा हो चुका है.

Tags: Delhi airport, Delhi Government, No mask