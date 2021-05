MCD के 3 बड़े अस्पताल और बनेंगे बेहतर, PM Cares फंड से मिलेंगे वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर

दिल्ली में कोरोना ‍(Corona) लगातार कम हो रही है. दिल्ली में अब कुल एक्टिव मामलों की संख्या 24,578 रह गई है. बावजूद इसके दिल्ली नगर निगम ‍(Municipal Corporation of India) ने अपने कोविड अस्पतालों को और दुरुस्त करने की तैयारी की है. नॉर्थ दिल्ली नगर निगम ‍(North MCD) अपने तीन अस्पतालों में पीएम केयर्स फंड (PM Care Fund) से वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर स्थापित करेगी.नॉर्थ दिल्ली के मेयर प्रकाश ने बताया कि निगम अधिकारियों के साथ कोरोना की स्थिति, मरीज़ों के लिए व्यवस्थाओं, क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन और शमशान घाट पर व्यवस्थाओं के संबंध में उच्चस्तरीय बैठक की. बैठक के दौरान आयुक्त संजय गोयल व अन्य वरिष्ठ अधिकारी प्रमुख रूप से उपस्थित थे.मेयर जय प्रकाश ने बताया कि भारत सरकार (Government of India) पीएम केयर फंड से नॉर्थ दिल्ली नगर निगम के तीन अस्पतालों हिंदू राव अस्पताल, आरबीआईपीएमटी अस्पताल और श्रीमती गिरधर लाल को 30 वेंटिलेटर और 20 बड़े ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देगी.उन्होंने कहा कि ये वेंटिलेटर (Vantilator) और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर (Oxygen Concentrators) निगम अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करने और कोरोना की तीसरी लहर (Third wave of Corona) से निपटने में मदद करेंगे.मेयर जय प्रकाश ने बताया कि निगम अधिकारियों के साथ कोरोना संक्रमण के रोकथाम के संबंध में, बायो मेडिकल वेस्ट, क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन, दाह संस्कार / दफन सेवाएं व अन्य सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई. उन्होंने बताया कि अधिकारियों को निगम की सभी व्यवस्थाओं को सुचारु रूप से बनाए रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं.मेयर ने कहा कि हम सीमित संसाधनों के साथ कार्य कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार आवश्यकता के अनुसार मदद नहीं कर रही है, वहीं सार्वजनिक, निजी और सामाजिक सभी क्षेत्रों से मदद मिल रही है.मेयर जय प्रकाश ने कहा कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम नागरिकों को हर संभव सुविधा प्रदान करने के लिए सभी प्रयास कर रही है.