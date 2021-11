नई द‍िल्‍ली. द‍िल्‍ली में अगले साल द‍िल्‍ली नगर न‍िगम चुनाव (MCD Elections-2022) होने जा रहे हैं. इससे पहले द‍िल्‍ली सरकार (Delhi Government) बुजुर्गों को जल्‍द ही मुफ्त तीर्थ यात्रा (Free Tirath Yatra) करवाने जा रही है.

आचार संह‍िता लागू होने से पहले सरकार बुजुर्गों को यात्रा लाभ द‍िलाने की कोशिश में जुट गई है. इसके ल‍िए अब सरकार ने रज‍िस्‍ट्रेशन की प्रक्र‍िया को भी शुरू कर द‍िया है. केजरीवाल सरकार (Kejriwal Government) अपनी मुख्‍यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना (Mukhyamantri Free Tirath Yatra) के तहत अब तक 35 हजार से ज्‍यादा बुजुर्गों को लाभ पहुंचा चुकी है.

कोरोना से सुधरे हालातों के बाद अब सरकार की योजना है क‍ि बुजुर्गों को जल्‍द से जल्‍द इस यात्रा का एक बार फिर से लाभ म‍िले. इसको लेकर तमाम तैयार‍ियां की जा रही हैं. कोरोना संक्रमण (Coronavirus) के सुधरते हालातों के बीच अब स्‍पेशल ट्रेनें (Special Trains) भी नॉर्मल की जा रही हैं. यात्र‍ियों की सुव‍िधा के मुताब‍िक ही ट्रेनों (Trains) की बुक‍िंग भी की जाएगी.

अच्‍छी बात यह है क‍ि द‍िल्‍ली की आम आदमी पार्टी सरकार (AAP Government) ने इस बार कई नए तीर्थ स्‍थलों को भी योजना में शाम‍िल क‍िया है. जगन्नाथपुरी, उज्जैन, शिरडी, अमृतसर, जम्मू, द्वारका, तिरुपति, रामेश्वरम्, हरिद्वार, मथुरा और बोधगया के बाद श्रीराम जन्‍मभूम‍ि स्‍थल अयोध्या को भी तीर्थ स्थलों की सूची में शामिल क‍िया गया है.

बताते चलें क‍ि द‍िवाली से पहले द‍िल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरव‍िंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने अयोध्‍या में भगवान श्रीराम (Lord ShriRam) के दर्शन भी क‍िए थे. उन्‍होंने रामलला के दर्शनों के बाद यह भी तय क‍िया था क‍ि द‍िल्‍ली सरकार (Delhi Government) अपने बुजुर्गों को मुफ्त में रामलला (Ramlala)के दर्शन करवाएगी और इस तीर्थ स्‍थल को भी अपनी योजना में शाम‍िल करेगी. इस द‍िल्‍ली कैब‍िनेट भी अपनी मुहर लगा चुकी है.

MCD के अलावा 6 राज्‍यों में अगले साल होने जा रहे व‍िधानसभा चुनाव

इस बीच देखा जाए तो द‍िल्‍ली नगर निगम चुनावों के अलावा देश के 6 राज्‍यों में भी अगले साल व‍िधानसभा होने जा रहे हैं. इनमें से कई राज्‍यों पंजाब, उत्‍तर प्रदेश, गोवा, गुजरात और उत्‍तराखंड में आम आदमी पार्टी पूरे जोर शोर से चुनाव लड़ने की तैयारी में है. इन राज्‍यों में एक के बाद एक में सीएम चेहरा भी घोष‍ित किया जा रहा है. वहीं इन राज्‍यों में द‍िल्‍ली मॉडल को अपनाने पर पूरा बल द‍िया जा रहा है.

रेलवे से ट्रेनें बुक‍िंग की हो रही हैं तैयारी, DTTDC-IRCTC को भी ल‍िखा पत्र

दिल्ली सरकार की तीर्थ यात्रा विकास समिति के अध्यक्ष कमल बंसल का कहना है क‍ि रेलवे द्वारा ट्रेनें उपलब्ध कराए जाने के बाद तीर्थयात्रा फिर से शुरू होगी. कोरोना गाइडलाइंस और दूसरी सभी जरूरत कार्यों को लेकर तैयारी की जा रही हैं. इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए दिल्ली सरकार का राजस्व विभाग नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है. वहीं तीर्थ यात्र‍ियों की यात्रा और ठहरने की व्यवस्था डीटीटीडीसी की ओर से की जाती है. इस संबंध में डीटीटीडीसी और आईआरसीटीसी को भी पत्र ल‍िखा जा चुका है.

सरकार उठाती है तीर्थ यात्रा का पूरा खर्च

द‍िल्‍ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अयोध्‍या को इसमें शाम‍िल करने के बाद कहा था क‍ि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में अयोध्या को भी शामिल कर लिया गया है. अभी तक इस योजना में जगन्नाथपुरी, उज्जैन, शिरडी, अमृतसर, जम्मू, द्वारका, तिरुपति, रामेश्वरम्, हरिद्वार, मथुरा और बोधगया स्थान शामिल थे.

अब इसके अंदर अयोध्या को भी शामिल कर लिया गया है. यानि कि हमारे दिल्ली के जो-जो बुजुर्ग अयोध्या में रामलला के दर्शन करना चाहेंगे, उनको दिल्ली सरकार फ्री में अयोध्या में रामलला के दर्शन करवा कर लाएगी. बुजुर्गों के तीर्थ यात्रा का पूरा खर्च दिल्ली सरकार उठाती है. घर से लेकर तीर्थ यात्रा तक जाने और आने का, एसी ट्रेन से लेकर जाया जाता है, वहां पर अच्छे एसी होटल में उनको रूकवाया जाता है, उनको खाने का और उनके स्थानीय यात्रा का पूरा खर्चा दिल्ली सरकार उठाती है.

चार दिनों की होगी अयोध्या में रामलला की दर्शन यात्रा

बता दें क‍ि दिल्ली सरकार की ओर से 9 जनवरी 2018 को छह तीर्थ स्थलों से मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की शुरूआत की थी. बाद में सरकार ने नए तीर्थ स्थलों को इसमें शामिल कर लिया और कुल 12 रूटों पर ट्रेन के जरिए तीर्थ यात्रियों को भेजा जा रहा था. लेक‍िन तीर्थ स्थलों की सूची में अयोध्या को भी शामिल करने के बाद यह बढ़कर अब 13 तीर्थ स्थल हो गए हैं.

दिल्ली से अयोध्या और अयोध्या से दिल्ली तक की तीर्थ यात्रा चार दिनों की होगी. द‍िल्‍ली सरकार की ओर से अब सार्वजन‍िक सूचना भी जारी कर दी है और रज‍िस्‍ट्रेशन प्रक्र‍िया को खोल द‍िया है. आगामी तीन द‍िसंबर को द‍िल्‍ली-अयोध्‍या-द‍िल्‍ली की यात्रा का शुभारंभ क‍िया जा रहा है.

13 तीर्थ स्थलों के रूट और यात्रा का समय

यात्रा/रूट समय

1- दिल्ली-मथुरा-वृंदावन-आगरा-फतेहपुर सीकरी-दिल्ली 05 दिन

2- दिल्ली-हरिद्वार-ऋषिकेश-नीलकंठ-दिल्ली 04 दिन

3- दिल्ली-अजमेर-पुष्कर-नाथद्वारा-हल्दीघाटी-उदयपुर-दिल्ली 06 दिन

4- दिल्ली-अमृतसर-वाघा बार्डर-आनंदपुर साहिब-दिल्ली 04 दिन

5- दिल्ली-वैष्णो देवी-जम्मू-दिल्ली 05 दिन

6- दिल्ली-रामेश्वरम-मदुरै-दिल्ली 08 दिन

7- दिल्ली-तिरुपति बालाजी-दिल्ली 07 दिन

8- दिल्ली-द्वारकाधीश-नागेश्वर-सोमनाथ-दिल्ली 06 दिन

9- दिल्ली- जगन्नाथ पुरी-कोणार्क-भुवनेश्वर-दिल्ली 07 दिन

10- दिल्ली-शिरडी-शनि शिंगलापुर-त्रियामकेश्वर-दिल्ली 05 दिन

11- दिल्ली-उज्जैन-ओंकारेश्वर-दिल्ली 06 दिन

12-दिल्ली-बोधगया-सारनाथ-दिल्ली 06 दिन

13- दिल्ली-अयोध्या-दिल्ली 04 दिन

‘मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा’ योजना के लिए इस तरह करें आवेदन

‘मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा’ योजना का लाभ दिल्ली में रहने वाले सभी बुजुर्ग उठा सकते हैं. इसके लिए पात्र लोगों को ऑनलाइन आवेदन करना होता है. यह आवेदन डिविजन कमिश्नर ऑफिस, क्षेत्रीय विधायक कार्यालय या तीर्थ यात्रा कमेटी के ऑफिर जाकर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. पात्र आवेदकों का ड्रॉ के जरिए चयन होता है और क्षेत्रीय विधायक यह सर्टिफिकेट देते हैं कि व्यक्ति दिल्ली का निवासी है.

तीर्थ यात्रा योजना के लिए आवेदन करने का तरीका

स्टेप 1- मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की ऑफिशल साइट https://edistrict.delhigovt.nic.in/ पर जाएं.

स्टेप 2- वेबसाइट के होमपेज पर “Registration in e-District Delhi” सेक्शन में जाकर “New User” पर क्लिक करें.

स्टेप 3- आधार कार्ड या वोटर कार्ड चुनें और उसका नंबर डालें.

स्टेप 4- Click on to Continue विकल्प पर क्लिक करें. इसके बाद एक फॉर्म खुल जाएगा.

स्टेप 5- फॉर्म में बाकी की जानकारी भरें और ज़रूरी डॉक्युमेंट की स्कैन की गई फोटो डालें.

स्टेप 6- आवेदन फॉर्म सब्मिट करें और अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड याद रखें.

स्टेप 7- अब साइट पर लॉग इन करें और मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के लिए आवेदन करें.

आवेदन करने के लिए आवश्यक कागजात

1- तय फॉर्मेट में आवेदन फॉर्म और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म

2- मेडिकल सर्टिफिकेट की स्वयं प्रमाणित कॉपी, जिसमें यह दिया गया हो कि आवेदनकर्ता/पति-पत्नी मानसिक/शारीरिक रूप से इस यात्रा के लिए फिट हैं.

3- दिल्ली के वोटर आईडी कार्ड की स्वयं प्रमाणित कॉपी (आवेदनकर्ता/पति-पत्नी के लिए)

4- क्षेत्रीय विधायक या दिल्ली के किसी मंत्री या चेयरमैन, दिल्ली की तीर्थ यात्रा विकास समिति से मिले सर्टिफिकेट की कॉपी

मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के लिए योग्यता एवं शर्तें

1- आवेदनकर्ता राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का निवासी होना चाहिए.

2- आवेदनकर्ता की उम्र 60 साल हो (जिस साल के लिए आवेदन किया जा रहा हैं, उस साल 1 जनवरी को 60 साल की उम्र होनी चाहिएं.

3- आवेदनकर्ता केंद्रीय, राज्य या स्थानीय, इकाई में कर्मचारी न हो.

4- आवेदनकर्ता ने पहले इस योजना का लाभ न लिया हो.

5- आवेदनकर्ता की सालाना आय 3 लाख से कम होनी चाहिए.

6- आवेदनकर्ता के अटेंडेंट की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए.

