MCD Polls: कांग्रेस ने दिल्ली के एमसीडी चुनाव के लिए जारी की 250 उम्मीदवारों की लिस्ट

नई दिल्ली. दिल्ली नगर निगम (MCD) के चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों में घमासान मचा हुआ है. बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बाद रविवार रात कांग्रेस ने अपने 250 उम्मीदवारों की सूची जारी की. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उम्मीदवारों की सूची पर मुहर लगा दी है. 250 वार्ड वाली एमसीडी पर कब्जा करने के लिए बीजेपी, कांग्रेस और आप एड़ी-चोटी का जोर लगा रही हैं.

बीजेपी ने भी शनिवार को 232 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी. पार्टी ने कहा कि शेष 18 उम्मीदवारों की घोषणा बाद में की जाएगी. भाजपा की दिल्ली इकाई के महासचिव हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मंजूरी के बाद 232 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है.

Congress President Mallikarjun Kharge has approved the list of candidates for the Elections to the Municipal Corporation of Delhi-2022 pic.twitter.com/mcAEaBDA2r

— ANI (@ANI) November 13, 2022