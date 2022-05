नई दिल्‍ली. आयुष मंत्रालय (Ministry of Ayush) ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) के ‘हील इन इंडिया, हील बाई इंडिया’ (Heal in India, Heal by India) के सपने को साकार करने और गुणवत्तापूर्ण या बेहतरीन आयुष सेवाएं आम जनता को सुलभ कराने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. आयुष सचिव पद्मश्री वैद्य राजेश कोटेचा ने पांच आयुर्वेद संस्थानों को प्रारंभिक स्तर के एनएबीएच प्रमाणपत्र (NABH Certificate) प्रदान किए हैं. ये सभी अस्‍पताल दक्षिण भारत के हैं हालांकि यहां देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आयुष सेवाएं (Ayush Services) लेने के लिए आ सकेंगे.

इन पांच अस्‍पतालों को ये प्रमाणपत्र अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए बने राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएच) द्वारा प्रदान किए गए हैं जो भारतीय गुणवत्ता परिषद का एक घटक बोर्ड है. इसकी स्‍थापना स्वास्थ्य सेवा संगठनों के लिए प्रत्यायन कार्यक्रम शुरू करने और संचालित करने के उद्देश्‍य से की गई थी.

इस मौके पर कोटेचा ने कहा कि यह कार्यक्रम हमारे देश के सभी आयुर्वेद अस्पतालों (Ayurveda Hospitals) और संस्थानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. देश भर के आयुष डॉक्टरों (Ayush Doctors) को इसका लाभ उठाना चाहिए. उन्होंने कहा कि यह प्रमाणपत्र उच्‍च गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. हमें आयुष (Ayush) को पूरी दुनिया में इस तरह से फैलाने की जरूरत है जिससे कि आयुष से जुड़े सभी विषयों की व्‍यापक सराहना हो. मेरा विनम्र अनुरोध है कि सभी लोग इस सुविधा का लाभ उठाएं.’

ब्रह्म आयुर्वेद मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, गुजरात के प्रबंध निदेशक डॉ. नारायण जी शहाणे ने कहा, ‘जिस तरह से देश भर में आयुर्वेद और आयुष अस्पतालों की संख्या बढ़ रही है, यह प्रमाणपत्र समस्‍त अस्‍पतालों में उच्‍च गुणवत्ता सुनिश्चित करने में काफी उपयोगी या प्रभावकारी साबित होगा. इसके साथ ही इससे दुनिया भर से उपचार के लिए यहां आने वाले लोगों का भरोसा भी बढ़ेगा.’

इन आयुर्वेद अस्‍पतालों को मिला ये प्रमाणपत्र

प्रारंभिक स्तर के एनएबीएच प्रमाणपत्र पेरुम्बयिल आयुर्वेदमना हॉस्पिटल, त्रिशूर (केरल), आरोग्य हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई (तमिलनाडु), प्रेमस्वरूप स्वामी आयुर्वेदिक मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, गांधीनगर (गुजरात), ब्रह्म आयुर्वेद मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, नाडियाड (गुजरात) और सुश्रुत आयुर्वेद हॉस्पिटल, पुत्तूर (कर्नाटक) को प्रदान किए गए हैं. इन अस्‍पतालों में आयुर्वेद सहित आयुष की अन्‍य पद्धतियों से बेहतर इलाज किया जा रहा है.

