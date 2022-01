एम्स, सफदरगंज और लोहिया अस्पताल के 100 से ज्यादा डॉक्टर संक्रमित, दिल्ली में आ सकता है ये बड़ा संकट

नयी दिल्ली. कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर (Third Wave of covid19 in Delhi) आने की संभावना के बीच दिल्ली में काफी संख्या में डॉक्टरों और पैरा-मेडिकल कर्मियों के संक्रमित (Corona Positive Doctors) हो जाने से दिल्ली के स्वास्थ्य ढांचे (Medical Infrastructure) के सामने बड़ा संकट खड़ा हो सकता है.

अधिकारियों ने बताया कि राजधानी दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के कम से कम 50 डॉक्टर, जबकि सफदरजंग अस्पताल के 26 डॉक्टर के कोरोना वायरस (Corona Virus) से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है. एक अधिकारी ने बताया कि राम मनोहर लोहिया (RML) अस्पताल के 38 डॉक्टर सहित 45 स्वास्थ्य कर्मी पिछले कुछ दिनों में कोरोना पॉजिटिव हुए हैं.

सूत्रों ने बताया कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा संचालित हिंदू राव अस्पताल के कम से कम 20 डॉक्टर संक्रमित हो गये हैं. वहीं, दिल्ली सरकार द्वारा संचालित लोकनायक जयप्रकाश (LNJP) अस्पताल की उप चिकित्सा अधीक्षक डॉ ऋतु सक्सेना ने कहा कि संस्थान के 7 चिकित्सक संक्रमित हुए हैं, उनमें से तीन को विशेष वार्ड में रखा गया है जबकि शेष घर पर क्वारंटीन किया गया है.

दिल्ली में 15 मई के बाद आए कोविड के सर्वाधिक केस

यहां तक कि दिल्ली सरकार ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि इस बार ज्यादातर मामले हल्के लक्षण वाले या बगैर लक्षणों के हैं. आंकड़ों से यह प्रदर्शित होता है कि अस्पतालों में कोविड मरीजों की संख्या और जिन्हें ऑक्सीजन एवं वेंटिलेटर सहायता की जरूरत है, उनकी संख्या बढ़ी है.

एम्स ने संकाय सदस्यों की छुट्टियां रद्द कीं

दिल्ली में मंगलवार को 8.37 प्रतिशत संक्रमण दर के साथ कोविड के 5,481 नये मामले सामने आए, जो 16 मई से सर्वाधिक हैं. महामारी से शहर में और तीन लोगों की मौत हो गई है. मामलों में अत्यधिक वृद्धि ने एम्स प्रशासन ने अपने संकाय सदस्यों की सर्दियों की छुट्टियां रद्द कर दी है.

एम्स के तीन जनवरी के एक कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है, ‘‘यह सूचित किया जाता है कि सक्षम प्राधिकार ने कोविड-19/ओमीक्रोन महमारी के चलते सर्दियों की छुट्टी का शेष हिस्सा-पांच से 10 जनवरी तक-रद्द करने का फैसला किया है. सभी संकाय सदस्यों से अपनी ड्यूटी पर तत्काल प्रभाव से आने का अनुरोध किया जाता है.’’

डॉक्टरों और नर्स के संक्रमित होने पर अन्य को करनी पड़ रही डबल ड्यूटी

मूलचंद अस्पताल की चिकित्सा निदेशक डॉ मधु हांडा ने कहा कि 4 रेजीडेंट चिकित्सक और कम से कम पांच नर्स एक हफ्ते में संक्रमित हुई हैं. उन्होंने कहा, ‘‘अन्य चिकित्सकों को कभी-कभी डबल ड्यूटी करनी पड़ रही है.’’

राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के चिकित्सा निदेशक डॉ बीएल शेरवाल ने कहा कि प्रत्येक दिन कुछ चिकित्सक संक्रमित हो रहे हैं और यह संख्या आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने 5,000 युवाओं को मेडिकल सहायक के रूप में प्रशिक्षित किया है, जरूरत पड़ने पर उन्हें तैनात किया जाएगा.

नीट काउंसिलिंग में तेजी लाने के निर्देश

फेडरेशन ऑफ रेजीडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ मनीष जांगरा ने कहा कि उन्होंने सरकार को स्वास्थ्य संकट की चेतावनी दी है और उससे नीट-पीजी 2021 काउंसलिंग में तेजी लाने का अनुरोध किया है. उन्होंने कहा कि अस्पताल दो-तिहाई कर्मियों के साथ संचालित हो रहे हैं और लहर के चरम पर जाने पर स्थिति नियंत्रण के बाहर हो जाएगी.

दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए 40% बेड रिजर्व, सरकार के आदेश

दिल्ली में 50 बेड से ज्यादा की क्षमता वाले सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को 40% बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व करने होंगे. दिल्ली सरकार ने मंगलवार को इसे लेकर आदेश जारी किया है. वहीं, कोरोना महामारी से जूझ रही दिल्ली में डॉक्टरों का भी संकट खड़ा हो गया है. अधिकारियों ने बताया- अब तक एम्स के 50 और सफदरजंग हॉस्पिटल के 26 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं. कुछ वक्त पहले राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में 38 डॉक्टरों समेत 45 हेल्थ वर्कर्स कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए थे.

