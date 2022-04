दिल्ली के बवाना में नगर निगम की लापरवाही, सीवर में गिरने से 2 लोगों की मौत

नई दिल्ली. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नगर निगम की लापरवाही के चलते एक बार फिर से दो लोगों की मौत हो गई है. बाहरी दिल्ली के बवाना इलाके में बुधवार सुबह खुले सीवर के गड्ढे में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई. इस घटना से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी गई है. वहीं, स्थानीय लोगों में नगर निगम के प्रति काफी गुस्सा है.

अधिकारियों ने कहा कि दुर्घटना के समय ये लोग घटनास्थल के पास काम कर रहे थे. दिल्ली दमकल सेवा (डीएफएस) ने कहा कि उन्हें घटना के बारे में सुबह करीब 11.25 बजे फोन आया. डीएफएस प्रमुख अतुल गर्ग ने कहा, “यह बालाजी चौक से एक बचाव कॉल आया था. हमें बताया गया कि दो आदमी सीवर के गड्ढे में गिर गए हैं. हमने दो फायर टेंडर मौके पर भेजे. दमकलकर्मियों ने लोगों को बाहर निकाला और महर्षि वाल्मीकि अस्पताल भेज दिया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मृतकों की पहचान चित्तरंजन और अब्दुल कलाम के रूप में हुई है. दमकल अधिकारियों ने बताया कि पुलिस को घटना की सूचना दे दी गई है.

2 people died after falling into a sewer at Delhi’s Balaji Chowk: Delhi Fire Service

