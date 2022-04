हर्ष मंदर की कहानी को सिलेबस में शामिल करने पर उठा विवाद, NCPCR ने NCERT से मांगा जवाब

नई दिल्ली. नवीं क्लास की पाठ्य पुस्तक में पूर्व आईएएस अधिकारी और एक्टिविस्ट हर्ष मंदर की एक कहानी शामिल करने के बाद विवाद बढ़ गया है. इसे लेकर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने जवाब मांगा है. NCERT को लिखे लैटर में NCPCR के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने कहा कि कक्षा नवीं की अंग्रेजी पुस्तक ‘मोमेंट्स’ में शामिल ‘वेदरिंग द स्टॉर्म इन एर्सामा’ (Weathering the Storm in Ersama) शीर्षक वाली एक कहानी को लेकर शिकायत मिली है. NCPCR ने इसे लेकर एक वीक के अंदर जवाब देने के लिए कहा है.

हर्ष मंदर की इस कहानी को शामिल करने के बाद कई साहित्यकार इसे लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. एक बाल संरक्षण केन्द्र चलाने को लेकर हर्ष मंदर पर ईडी की कार्यवाही भी चल रही है. भेजे गए लैटर में NCPCR ने दो और कहानियों को लेकर जवाब तलब किया है. NCPCR के अनुसार ‘ए होम आन द स्ट्रीट’ और ‘पेइंग फॉर हिज टी’ नाम की दो कहानियों को लेकर भी शिकायत मिली है. NCPCR का कहना है कि देश में बाल संरक्षण के परिदृश्य को बिना सत्यापन किए बुक में शामिल किया गया है. शिकायतकर्ताओं का कहना है कि जिस व्यक्ति पर ईडी की कार्यवाही चल रही है, उसकी कहानी को बुक में कैसे शामिल किया जा सकता है.

Commission has sought an explanation from NCERT within a week, asked it to take appropriate action pic.twitter.com/HdKMo1r0CM

