Delhi Weather: गर्म हवाएं अभी और करेंगी दिल्ली को परेशान, जानें अगले कुछ दिनों के मौसम का हाल

नई दिल्ली. मौसम विभाग की ओर से हीट वेव (Heat Waves) को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. आईएमडी (India Meteorological Department) के अनुसार अगले ​तीन से चार दिनों तक राजधानी दिल्ली समेत देश के विभिन्न हिस्सों में ​हीट वेव का असर देखने को मिलेगा. मौसम विज्ञानियों के अनुसार गर्म हवाएं दिल्ली के मौसम (Delhi Weather) को भी प्रभावित कर सकती हैं और यहां शुष्कता में इजाफा हो सकता है. ऐसे में गर्मी का अहसास राजधानी में अगले ​तीन चार दिन ज्यादा रहेगा.

आज यानी सोमवार के तापमान की बात करें तो सुबह पारा 22 डिग्री सेल्सियस ( 21 Degrees Celsius) के पार पहुंच चुका है. साथ ही पिछले अनुमानों के मुताबिक आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 36 से 37 डिग्री सेल्सियस ( 36 to 37 Degrees Celsius) के आस पास पहुंच सकता है. वहीं, न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री के बीच रह सकता है.

आईएमडी के अनुसार अगले ​तीन दिनों तक वेस्टर्न हिमालया रीजन और गुजरात में, अगले तीन से चार दिनों तक वेस्ट एमपी, विदर्भ और राजस्थान में और 29 से 31 मार्च तक पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड, मध्य महाराष्ट्रा और मराठवाड़ा में धूल भरी गर्म हवाएं चल सकती हैं. ऐसे में दिल्ली के आस पास के क्षेत्रों का मौसम सीधे तौर पर राजधानी की गर्मी को भी प्रभावित करेगा.

Isolated Heat Wave are very likely over Western Himalayan Region & Gujarat state during next 3 days; over West MP, Vidarbha & Rajasthan during next 4-5 days; and over south Punjab, south Haryana, Bihar, Jharkhand, north Madhya Maharashtra & Marathwada during 29th-31st March pic.twitter.com/wVTTcnUBTN

