मनीष सिसोदिया की मुश्किलें और बढ़ीं, दर्ज हुआ एक नया FIR, जानें क्या है पूरा मामला

नई दिल्ली. केन्द्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ एक और नया एफआईआर दर्ज किया है. दरअसल सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर दिल्ली से जुड़े फीडबैक इकाई द्वारा कथित तौर पर जासूसी कराए जाने के मामले में ये बड़ी कार्रवाई हुई है. इस नए एफआईआर में सीबीआई के द्वारा केन्द्रीय खुफिया विभाग, आईबी में कार्यरत रहें सेवानिवृत अधिकारी प्रदीप कुमार पुंज, सुकेश कुमार नाम के IRS अधिकारी सहित अर्धसैनिक बल सीआईएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट पर कार्यरत रहें सतीश खेत्रपाल नाम के अधिकारी को भी नामजद आरोपी बनाया गया है .

सतीश खेत्रपाल दिल्ली सरकार द्वारा बनाए गए एफबीओ में फीड बैक अधिकारी के तौर पर कार्यरत थे . सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर में आरोपियों के खिलाफ अपराधिक साजिश रचने का आरोप सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग सरकारी अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा अपराधिक साजिश रचने का आरोप, फर्जीवाड़ा की साजिश सहित कई संगीन आरोप लगाए गए हैं .

सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर में 6 प्रमुख आरोपियों को नामजद आरोपी बनाया गया है , उनके नाम प्रमुख तौर पर इस प्रकार से हैं .

1- मनीष सिसोदिया – पूर्व मंत्री , दिल्ली सरकार

2. सुकेश कुमार जैन (IRS Officer ,1992 )पूर्व सतर्कता सचिव , दिल्ली

3. राकेश कुमार सिन्हा – सेवानिवृत्त डीआईजी , सीआईएसएफ

4. प्रदीप कुमार पुंज – सेवानिवृत ज्वाइंट डिप्टी डायरेक्टर ,आईबी

5. सतीश खेत्रपाल – सेवानिवृत असिस्टेंट कमांडेंट , सीआईएसएफ

6. गोपाल मोहन – दिल्ली मुख्यमंत्री के सलाहकार एंटी करप्शन विभाग (Gopal Mohan, Advisor Anti-corruption to the CM of Delhi )

7. अज्ञात आरोपी

सीबीआई के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए और ईडी की भी होने वाली है एंट्री

सीबीआई के वरिष्ठ सूत्रों की अगर मानें तो कथित तौर पर जासूसी कराए जाने के मामले में बहुत जल्द ही केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए और ईडी की भी एंट्री होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से इस फीडबैक इकाई द्वारा कई बड़े राजनेताओं सहित देश के काफी चर्चित लोगों के साथ कथित तौर पर जासूसी करने का आरोप लगा है, लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए बहुत जल्द ही एनआईए के द्वारा गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम ) अधिनियम (UAPA ) द्वारा मामला दर्ज करके आगे की तफ्तीश की जाएगी.

इस मामले में एनआईए को भी खत लिखा जा चुका है, लेकिन जिस तरह से सीबीआई के सूत्र बताते हैं की इसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा आरोप को खंगालने के लिए जांच एजेंसी ईडी की भी एंट्री हो सकती है . इस मामले में दिल्ली के कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित सहित कई नेताओं ने भी 28 फरवरी को दिल्ली के उपराज्यपाल को एक खत लिखकर इस मामले में तफ्तीश कराने के लिए खत लिखे थे. उनका कहना था की ये राजद्रोह का मामला है क्योंकि कई लोगों, संस्थाओं के खिलाफ कथित तौर पर साजिश करते हुए अवैध तौर पर जासूसी करने का आरोप है .

