New year's Eve घर पर मनाएं, 1 जनवरी को भी घर से बाहर निकलने से बचें, IMD ने दी सलाह

हाइलाइट्स न्‍यू ईयर्स ईव और नए साल के पहले दिन दिल्‍ली में प्रदूषण गंभीर श्रेणी में रहेगा. भारतीय मौसम विभाग ने इन दो दिनों में घर पर रहकर सेलिब्रेशन की सलाह दी है. दिल्‍ली में प्रदूषण के एक्‍सपोजर से लोगों को रेस्पिरेटरी संबंधी परेशानियां हो सकती हैं.

नई दिल्‍ली. नया साल का जश्‍न शुरू हो चुका है. इस बार नए साल की पूर्व संध्‍या (New Year’s Eve) और नए साल के पहले दिन शनिवार-रविवार की छुट्टी होने की वजह से लोगों ने नए साल पर आउटिंग और बाहर सेलिब्रेशन (New Year Celebration) की प्‍लानिंग भी कर ली है. खासतौर पर दिल्‍ली-एनसीआर में न्‍यू ईयर ईव और न्‍यू ईयर (New Year 2023) के पहले दिन ज्‍यादातर लोग घर से बाहर ही पार्टी और सैर-सपाटा कर नए साल को सेलिब्रेट करते हैं लेकिन इस बार भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने दिल्‍ली-एनसीआर में रह रहे लोगों को न्‍यू ईयर ईव और नए साल के पहले दिन घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है.

भारतीय मौसम विभाग की मानें तो दिल्‍ली-एनसीआर में प्रदूषण (Air Pollution in Delhi-NCR) संकट गहराता जा रहा है. आईएमडी ने अनुमान जताया है कि 31 दिसंबर को दिल्‍ली की एयर क्‍वालिटी (Air Quality) गंभीर हो जाएगी और एयर क्‍वालिटी इंडेक्‍स 400 को पार कर जाएगा. जिसकी वजह से इस दिन स्‍वस्‍थ लोगों को भी सांस लेने में दिक्‍कत हो सकती है. साथ ही प्रदूषण गंभीर होने के चलते आंखों और त्‍वचा में जलन की शिकायत भी हो सकती है. इतना ही नहीं बुजुर्गों और बच्‍चों के अलावा सांस संबंधी बीमारियों (Respiratory Problems) से जूझ रहे लोगों को काफी परेशानी हो सकती है.

आईएमडी के अनुसार साल 2023 का पहला दिन यानि 1 जनवरी (1st January) भी गंभीर प्रदूषण (Severe Pollution) में लिपटा रहेगा. इस दिन भी हवा की गुणवत्‍ता सीवियर केटेगरी में ही रहेगी. ऐसे में लोगों को रविवार की छुट्टी होने के बावजूद घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए. मौसम विभाग के वैज्ञानिक वीके सोनी कहते हैं कि लोगों को नए साल की पूर्व संध्‍या (New Year’s evening) और नए साल का पहला दिन घर पर रहकर ही मनाना बेहतर रहेगा ताकि वे प्रदूषण के सीधे एक्‍सपोजर से बचे रहें.

बता दें कि प्रदूषण के हालात देखते हुए दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) ने दिल्‍ली में सभी प्रकार के निर्माण कार्य पर भी रोक लगा दी है. हवा की गुणवत्‍ता के लगातार बहुत खराब श्रेणी में बने रहने और अब गंभीर हो जाने के कारण रेस्पिरेटरी संबंधी परेशानियां पैदा हो रही हैं.

Tags: Happy new year, IMD forecast