हाइलाइट्स नोएडा के आईटी पार्कों में अब खुलेगा बार. रेस्टोरेंट में भी शराब परोसने के लिए दिए जाएंगे लाइसेंस. आईटी कंपनियों द्वारा लंबे समय से की जा रही मांग को ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला.

नोएडा. देश की राजधानी से सटे नोएडा में आईटी पार्क (Noida IT Park) को लेकर बड़ी खबर है. आईटी पार्क अब कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए बार (Bars in IT Park) बना सकता है. इसे लेकर नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) ने कहा है कि उसने अपनी नीति को संशोधित किया है, क्योंकि यहां मौजूद फर्मों ने कहा है कि उनके कर्मचारी ऑफिस में बहुत समय बिताते हैं. उन्हें यहां फुरसत के पलों की जरूरत है.

TOI की एक रिपोर्ट के अनुसार यहां ऑफिस में कर्मचारियों के पास अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ भव्य ऑफिस होता है. अब जिम्नेजियम स्पोर्ट्स क्लब और रेस्टोरेंट के साथ-साथ शहर के आईटी पार्क भी अपने कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए बार बना सकता है. नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने रविवार को इसे लेकर कहा कि उन्होंने 28 दिसंबर को बोर्ड की बैठक में 5 एकड़ या उससे अधिक की संस्थागत संपत्तियों पर अपनी नीति को संशोधित किया है. अब शहर के आईटी पार्कों में मौजूद रेस्टोरेंट आवश्यक लाइसेंस लेने के बाद शराब परोस सकते हैं. इसके साथ आईटी पार्कों के परिसर में नए बार भी खोले जा सकते हैं.

पढ़ें- सुल्तानपुरी वारदात: रोहिणी FSL की टीम स्कूटी और कार से जुटाएगी सबूत, पीड़िता का पोस्टमार्टम आज, पांचों आरोपी गिरफ्तार

अधिकारियों ने कहा कि यह निर्णय आईटी कंपनियों द्वारा लंबे समय से की जा रही मांग को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. आईटी कंपनियों की लंबे समय से मांग थी कि उनके कर्मचारी ऑफिस में बहुत समय बिताते हैं. और उन्हें कुछ फुरसत के पलों की जरूरत होती है. इसके साथ ही आईटी कंपनियां विदेशी ग्राहकों की मेजबानी भी करते हैं. उन्हें भी अपने दौरे के दौरान कुछ अच्छे पलों की जरूरत होती है.

गौरतलब है कि इससे पहले संस्थागत संपत्तियों में रेस्टोरेंट, स्पोर्ट्स क्लब और जिम हो सकते थे. लेकिन शराब को परोसने के लिए लाइसेंस जारी नहीं किए जाते थे. प्राधिकरण के एक अधिकारी ने कहा कि आईटी कंपनियों ने कहा था कि आईटी पार्कों में बड़ी संख्या में लोग कार्यरत होते हैं जो चौबीसों घंटे काम करते हैं. उनके कर्मचारी भारत और विदेशों में ग्राहकों के लिए काम करते हैं और लगातार कई घंटे डेस्क पर बिताते हैं. कई बार काम का यह माहौल नीरस हो जाता है और उत्साह बनाए रखने के लिए एक छोटा सा ब्रेक महत्वपूर्ण हो जाता है. इसे ध्यान में रखते हुए विदेशों के कई प्रतिष्ठित आईटी ग्राहकों ने सुझाव दिया था कि आईटी पार्कों में रेस्टोरेंट के साथ-साथ बार की भी सुविधा होनी चाहिए.

Tags: Greater noida news, Noida news