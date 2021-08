नई दिल्‍ली : दिल्‍ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के हस्‍तक्षेप के बाद केंद्र सरकार की ओर से नई दिल्‍ली नगर पालिका परिषद (NDMC) के चार सदस्‍यों को नाम‍ित तो कर दिया गया है, लेकिन इस संबंध में न्‍यायालय का रुख करने वाले याचिकाकर्ता के वकील अमित साहनी ने केंद्र के इस निर्णय पर नाखुशी जाहिर की है. उनका कहना है कि मुख्यमंत्री के परामर्श के बिना ही केंद्र सरकार द्वारा इन सदस्‍यों को नामित करना महज औपचारिकता पूरा करने जैसा है.

दरअसल, दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने बीते सोमवार को NDMC के चार सदस्यों को नामित नहीं करने के मुद्दे पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था. कोर्ट ने मामले में जवाब दाखिल करने के लिए दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और एनडीएमसी को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी 2022 तय की थी. एनडीएमसी क्षेत्र के दो निवासियों द्वारा वकील एवं सामाजिक कार्यकर्ता अमित साहनी के मार्फत यह याचिका दायर की गई थी. इसके बाद गृह मंत्रालय की ओर से गुरुवार को ही इन चार सदस्‍यों को नामित कर दिया गया. मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सतीश उपाध्याय को एनडीएमसी का उपाध्यक्ष बनाया गया है. इसके अलावा, पार्टी के प्रदेश महासचिव कुलजीत सिंह चहल, पूर्व उपाध्यक्ष विशाखा सैलानी और गिरीश सचदेवा को अन्य सदस्यों के रूप में नामित किया गया है. ये नामांकन लगभग दो साल बाद किए गए हैं.

इस पर याचिकाकर्ताओं के वकील एवं सामाजिक कार्यकर्ता अमित साहनी ने नाखुशी जताते हुए कहा कि ‘माननीय दिल्‍ली हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद एनडीएमसी सदस्यों और उपाध्यक्ष को केंद्र द्वारा नामित किया गया, लेकिन सभी मानदंडों का उल्लंघन प्रतीत होता है, क्योंकि ये नामांकन सीएम अरविंद केजरीवाल के परामर्श से किए जाने थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उपाध्‍यक्ष समेत सभी मनोनीत सदस्य बीजेपी से जुड़े हैं, लिहाजा केंद्र ने ऐसा कर केवल औपचारिकता को पूरा किया है.’

After HC intervention, NDMC members & VC nominated by centre but all norms appears to be violated as such nomination was to be done in consultation with CM @ArvindKejriwal As per media reports, all nominated members including its VP are BJP affiliated. BJP’s procedural eyewash pic.twitter.com/RYcwm8Z8DE

— ADVOCATE AMIT SAHNI (@AdvAmitSahni) August 27, 2021