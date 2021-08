नई दिल्‍ली. भारत में कोरोना के खिलाफ कोविशील्‍ड (Covishield) सहित अन्‍य वैक्‍सीन लगाई जा रही हैं. भारत में बनी कोविशील्‍ड, कोवैक्‍सीन और स्‍पुतनिक V की वैक्‍सीन की दोनों डोज के बीच अंतराल को लेकर लंबे समय से बातचीत चल रही थी. खासतौर पर कोविशील्‍ड के लिए कहा जा रहा था कि सरकार इस वैक्‍सीन की दोनों डोज के अंतराल को कम कर सकती है लेकिन अब जानकारी मिली है कि तीनों ही वैक्‍सीन की डोज के बीच के अंतर को नहीं बदला जाएगा.

कोविड-19 वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन डॉ. एन के अरोड़ा ने कहा कि नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप फॉर इम्‍यूनाइजेशन (NTAGI) नियमित रूप से इन वैक्‍सीन के प्रभाव के आंकड़ों की समीक्षा कर रहा है. फिलहाल एनटीएजीआई की तरफ से तीनों वैक्‍सीन कोविशील्‍ड, कोवैक्‍सीन और स्‍पुतनिक V की दोनों डोज के बीच के अंतराल को बढ़ाने या घटाने के संबंध में कोई भी प्रस्‍ताव नहीं दिया गया है.

Programmatic data collection processes are on to assess vaccine effectiveness. NTAGI reviewing vaccine effectiveness data on regular basis. Currently, there’s no proposal for change in dose interval for COVISHIELD, COVAXIN & SPUTNIK V under consideration: NTAGI Chief Dr NK Arora pic.twitter.com/yc6Ylq9mv3

— ANI (@ANI) August 26, 2021