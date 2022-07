तिहाड़ जेल से बाहर क्या भेज रहा था सुकेश चंद्रशेखर? CCTV कैमरे में कैद हुई 'महाठग' की हरकत

नई दिल्ली: तिहाड़ जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है. जेल में बंद महाठग सुकेश अब भी जेल के भीतर रहकर बाहर की दुनिया के संपर्क में है. तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने दावा किया है कि सुकेश चंद्रशेखर ने जेल से कुछ पेपर बाहर भिजवाए हैं, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. इस काम में उसकी मदद एक नर्सिंग स्टाफ ने की है. पूछताछ में पता चला है कि वह बाहर में किसी को देने के लिए एक चिट्ठी थी.

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, जेल अधिकारी ने कहा कि कुछ दिन पहले सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में देखा गया था कि एक नर्सिंग स्टाफ (संविदा कर्मचारी) सुकेश चंद्रशेखर से कुछ पेपर लेते हुए दिखाई दे रहा था. पूछताछ करने पर पता चला कि वह एक चिट्ठी थी जो किसी को दी जाने वाली थी. फिलहाल ठग सुकेश तिहाड़ की जेल नंबर 3 में बंद है.

Delhi | A few days back it was noticed in CCTV recording that a Nursing Orderly (contractual staff) was seen taking some paper from Sukesh Chandrashekhar. On inquiry it was revealed that it was a letter to be given to someone. Sukesh lodged in Jail no.3 at Tihar: Prison officials

— ANI (@ANI) July 3, 2022