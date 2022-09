VIDEO: दिल्ली का फूड आउटलेट परोस रहा स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी समोसा, यूजर्स ने दिए अजीब रिएक्शन

हाइलाइट्स दिल्ली का एक रेस्टोरेंट सर्व कर रहा पिंक और ब्लू कलर का समोसा Burning Spices नाम के एक फूड ब्लॉगर ने शेयर किया वीडियो अब तक वीडियो को मिले 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज

दिल्ली. फ्यूजन फूड का आज कल लोगों के बीच काफी क्रेज है. फूड ब्लॉगर से लेकर अजीबोगरीब फूड कॉम्बिनेशन परोसने वाले रेस्टोरेंट तक, इंटरनेट पर ऐसे कई वीडियो हैं. कुछ दिन पहले गुलाब जामुन बर्गर ने इंटरनेट पर धूम मचा दी थी. अब एक बार फिर से एक और फूड फ्यूजन सामने आया है जो सभी समोसा प्रेमियों को नाराज कर रहा है. दरअसल, दिल्ली का एक फूड आउटलेट स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी समोसा परोस रहा है. इस फूड कॉम्बिनेशन ने इंटरनेट को निराश कर दिया है.

बर्निंग स्पाइसेस नाम के एक फूड ब्लॉगर ने इंस्टाग्राम पेज पर गुलाबी और नीले रंग के समोसे आजमाते हुए एक वीडियो साझा किया. वीडियो में उन्होंने समोसे की सामग्री भी दिखाई है. गुलाबी समोसे को स्ट्रॉबेरी समोसा कहा जाता है और ये जैम और स्ट्रॉबेरी फिलिंग से भरे होते हैं. ब्लूबेरी समोसे के नाम से जाने जाने वाले नीले रंग में ब्लूबेरी जैम होता है. ‘समोसा हब’ नाम का एक फूड आउटलेट ये समोसे परोसता है.

वीडियो के साथ, ब्लॉगर ने लिखा, ‘तो शायद आपने समोसे की विभिन्न किस्मों की कोशिश की है, लेकिन यह समोसा बॉक्स से बाहर था. लोग कहेंगे ये क्या खा रहे हैं? क्या दिख रहा है? आप क्या खा रहे हैं? लेकिन यह स्ट्रॉबेरी समोसा और ब्लूबेरी समोसा एक मिठाई का काम करता है’

इंस्टाग्राम पर समोसे के इस वीडियो को 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. इतना ही नहीं लोग मजेदार कमेंट भी कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “प्लीज, समोसे के साथ ऐसा न करें, it is an emotion’ तो दूसरे यूजर ने लिखा, ‘इस तरह के फ्यूजन फूड के खिलाफ कानून होना चाहिए.’

