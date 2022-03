गुरुग्राम में लोन लेने वालों की अश्लील फोटो लगाकर करते थे ब्लैकमेल, 9 महिलाओं समेत 38 गिरफ्तार

गुरुग्राम. गुरुग्राम पुलिस (Gurugram Police) की साइबर क्राइम टीम ने एक ऐसे फर्जी काल सेंटर (Fake Call Center) का भंडाफोड़ किया है, जो चाइनीज लोन एप (Chinese Loan APP ) के माध्यम से लोगों को ब्लैकमेल (Blackmailing) करते थे. पुलिस ने काॅल सेंटर के संचालकों सहित 38 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 9 महिलाएं भी हैं. पुलिस ने आरोपियों के साथ एक लाख 70 हजार रुपये की नगदी, 27 लैपटाॅप, 44 मोबाइल भी कब्जे में लिया है.

एसीपी क्राइम की माने तो साइबर क्राइम के इंस्पेक्टर को शिकायत मिली थी कि उद्योग विहार के प्लेट नम्बर 26 की पहली मंजिल पर एक कॉल सेंटर द्वारा ऑनलाइन चाइनीज व अन्य लोन ऐप (एप्लीकेशन) के द्वारा दिए गए लोन के रुपये की रिकवरी करने के नाम पर लोन लेने वाले लोगों के पास, उनके संबंधियों और दोस्तों के पास धमकी भरे मैसेज भेजने का काम किया जा रहा है. इतना ही नही काल सेंटर में कार्यरत लोग लोन लेने वाले व्यक्ति की फोटो को न्यूड (अश्लील) फोटो के साथ एडिट करके उसके व उसके जानकार, सगे संबंधियों के पास मैसेज भेज कर ठगी करते रहे.

गलत व न्यूड फोटो भेजकर धमकाते थे आरोपी

गुरुग्राम साइबर क्राइम के एसीपी इंदीवर के नेतृत्व में टीम ने काल सेंटर पर छापा मारा. आरोपी लोन के रुपये की रिकवरी करने के नाम पर पहले लोन लेने वाले लोगों के पास फिर उनके रिश्तेदारों व जानकारों के पास धमकी भरे मैसेज, गलत व न्यूड फोटो के साथ लोन ऐप से प्राप्त लोगों के डेटा जैसे फोटो, कॉन्टैक्ट नम्बर, आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादी को गलत तरीके से प्रयोग करके उनको ऐडिट करके या धमकी भरे या अश्लील मैसेज भेज रहे थे, उनको भेजने के साथ-साथ अलग UPI-ID के लिंक भेजकर रुपये वसूलते थे.

जिन्होंने लोन चुका दिया था, उन पर भी बना रहे थे दबाव

एसीपी क्राइम ने बताया कि काॅल सेंटर में कार्यरत लोग ऐसे लोगों पर भी दबाव बना रहे थे, जिन्होंने लोन चुकता कर दिया था. पुलिस ने अभिनव व शांतनु कौशिक सहित 38 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. फर्जी काल सेंटर चलाने के आरोप में गिरफ्तार 9 महिला व 29 पुरुषों के खिलाफ थाना साइबर क्राइम पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस की माने कॉलसेंटर का मालिक अभिनव व शान्तनु कौशिक दिल्ली के रहने वाले हैं. वही मनीष इन लोगों को उन व्यक्तियों की डिटेल उपलब्ध करवाता था जिन लोगों ने लोन लिया हुआ है. उनकी तमाम जानकारी जैसे लोन आईडी, फोन नम्बर.

इन लोन एप के जरिए लोगों से करते थे रिकवरी

जिन जानकारियों के अंदर पर ये सभी मिलकर लोगों को धमकी देकर ऑनलाइन चाइनीज व अन्य लोन ऐप (TX, PF, KARTA LOAN, SPEED LOAN, SUPER WALLET) एप्लीकेशन व उनके प्रोडक्ट की आईडी (One Loan, Rupee Loan, Rupee Bus, Handy Loan, CashPe, Loan Home, Cashbean Loan, Small Loan, Easy Credit, More Cash, Hi Rupee व अन्य इंस्टेन्ट लोन ऐप) के द्वारा दिए गए लोन के रुपये की रिकवरी करने के नाम पर लोगों से ठग्गी करने में लगे हुए थे.

