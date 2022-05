दिल्ली के कुछ हिस्सों में हुई हल्की बारिश, चिलचिलाती गर्मी से मिली लोगों को राहत

नई दिल्ली. दिल्ली के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो रही है, जिससे पिछले कुछ दिनों से चिलचिलाती गर्मी से कुछ राहत मिली है. बारिश का दौर जारी है. मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने शुक्रवार को राजधानी शहर में हीटवेव की स्थिति की भविष्यवाणी की थी और ‘येलो’ अलर्ट जारी किया था. मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया था कि दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में तेज हवाएं और हल्की तीव्रता की बारिश होने की संभावना है.

IMD ने गरज और बिजली गिरने की संभावना के साथ आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की भविष्यवाणी की है. मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, जबकि अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा. आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे और आंधी-तूफान भी आ सकता है. इसके बाद, रविवार को भी धूल भरी आंधी-तूफान के आने की आशंका जताई गई है. राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में आज पारा 46 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया.

#WATCH | Parts of Delhi receive light rain, bringing some respite from the scorching heat over the past few days. pic.twitter.com/k7TBYby7pZ

— ANI (@ANI) May 20, 2022