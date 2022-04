जब यात्री ने DMRC से कहा; कृप्या ध्यान दें! Delhi Metro 'मच्छर लाइन' बनती ता रही है, जानें मामला

नई दिल्ली. सोशल साइट (Social Site) के जरिए डीएमआरसी (Delhi Metro Rail Corporation) हमेशा अपने यात्रियों से कनेक्ट करने की कोशिश करता है. मेट्रो से जुड़ी हर जानकारी वह अपने यात्रियों के साथ ट्विटर (Twitter) पर शेयर करता है. डीएमआरसी (DMRC) चूंकि यात्रियों के सवालों और ट्वीट का जवाब अक्सर देता है इसलिए यात्री भी अपनी परेशानियां डीएमआरसी के साथ शेयर करते हैं. हाल ही एक यात्री ने डीएमआरसी को ट्विटर पर टैग करते हुए मेट्रो में मच्छर होने की शिकयत की. यात्री के अनुसार, शाम के समय मेट्रो में सफर करना काफी तकलीफदेह होता है क्योंकि मच्छर चैन से बैठने ही नहीं देते हैं. यात्री के इस ट्वीट के बाद कई यात्रियों ने मच्छरों को लेकर ​शिकायत की. उनका कहना था कि अब मेट्रो ‘मच्छर लाइन’ बनती जा रही है.

लोगों की समस्या को देखते हुए ​डीएमआरसी ने खेद व्यक्त किया है लेकिन मच्छरों को भगाने का कोई ठोस उपाय उन्हें नजर नहीं आ रहा है. बता दें कि यात्रियों को यह डर भी सता रहा है कि कहीं इस कारण डेंगू, मलेरिया जैसी समस्या ना हो जाए. इसे लेकर ​डीएमआरसी का कहना है कि मच्छर मारने की दवा का छिड़काव किया जा रहा है. ​डीएमआरसी का यह भी कहना है कि इस समय मच्छरों की ब्रीडिंग होने के कारण यह समस्या और बढ़ती जा रही है.

Nowadays, dangerous mosquitoes are also seen roaming in Delhi Metro. I would request to DMRC that tokens should not be given to them.

please take care of this.@OfficialDMRC @MoHFW_INDIA pic.twitter.com/Vc13eVUnlA

— mittaliya paras (@MittaliyaP) April 3, 2022