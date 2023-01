Delhi Traffic: अटेंशन प्लीज! दिल्ली में आज BJP के लिए PM मोदी करेंगे रोड शो, इन रास्तों पर जानें से बचें, देखें ट्रैफिक एडवाइजरी

नई दिल्ली. राजधानी दिल्ली में आज यानी 16 जनवरी को एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर (NDMC Convention Center) में भाजपा (BJP) की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक (BJP National Executive Meeting) होगी. शाम 4 बजे से शुरू होने वाली इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) भी शामिल होने वाले हैं. इस दौरान पीएम मोदी रोड शो (PM Modi road show in Delhi) भी करेंगे. पीएम मोदी का रोड शो दोपहर 3 बजे के करीब संसद मार्ग पर पटेल चौक गोल चक्कर से शुरू होकर जय सिंह रोड जंक्शन तक जाएगा. इस रोड शो में भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है. इसे लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है.

पुलिस ने कहा कि रोड शो मार्ग के आसपास के इलाकों में सुचारू ट्रैफिक प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी. ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक, अशोका रोड (विंडसर प्लेस से जीपीओ, दोनों मार्ग), जय सिंह रोड, संसद मार्ग, टॉलस्टॉय रोड (जनपथ से संसद मार्ग), रफी मार्ग (रेल भवन चौराहे से संसद मार्ग), जंतर मंतर रोड, इम्तियाज खान मार्ग और बंगला साहिब लेन दोपहर ढाई बजे से शाम पांच बजे तक बंद रहेगी.

पढ़ें- चिंतन शिविर Vs किसान रैली: राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच फिर कोल्ड वॉर?

ट्रैफिक एडवाइजरी में कहा गया है कि रोड शो के दौरान बाबा खड़क सिंह रोड, आउटर सर्किल कनॉट प्लेस, पार्क स्ट्रीट/शंकर रोड, मिंटो रोड, मंदिर मार्ग, बाराखंभा रोड, पंचकुइयां रोड, रायसीना रोड, टॉल्सटॉय रोड, जनपथ, फिरोजशाह रोड, रफी मार्ग (सुनहरी मस्जिद से रेल भवन), रानी झांसी रोड, डीबीजी रोड, चेम्सफोर्ड रोड, भाई वीर सिंह मार्ग, डीडीयू मार्ग, रणजीत सिंह फ्लाईओवर, तालकटोरा रोड और पंडित पंत मार्ग पर ट्रैफिक प्रभावित रहेगा.

Traffic Advisory

Traffic on the following roads and stretches will be affected as Bhartiya Janta Party is organising a roadshow having mass participation on 16.1.2023 from 1500hrs onwards.

Pls plan your commute accordingly. pic.twitter.com/dwTW2g8p6G

— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) January 15, 2023