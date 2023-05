नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की अपनी सफल यात्रा के बाद आज भारत लौट रहे हैं. पीएम नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया से दिल्ली आएंगे और उनका विमान दिल्‍ली के पालम एयरपोर्ट पर अब से कुछ देर में लैंड करेगा. प्रधानमंत्री के भारत वापस लौटने को लेकर भाजपा में जबरदस्‍त उत्‍साह है और मध्‍यरात्रि से ही एयरपोर्ट के बाहर पार्टी समर्थक जुटे हुए हैं. प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए एयरपोर्ट के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी है. कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां, तिरंगा लिए पीएम के आगमन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वे प्रधानमंत्री के आगमन से पहले कड़ी सुरक्षा के बीच ढोल की थाप पर नाचते हुए दिखे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्‍वागत के लिए भाजपा अध्‍यक्ष जेपी नड्डा सुबह करीब 4.45 बजे एयरपोर्ट पहुंचे और वहां सभी कार्यकर्त्ताओं से मिले.

उनके अलावा सांसद मीनाक्षी लेखी, रमेश विधुड़ी, डॉ. हर्षवर्धन के साथ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी पालम एयरपोर्ट पर पीएम के स्वागत के लिए मौजूद है.

Delhi | A large number of BJP workers and supporters gather outside Palam airport to welcome PM Narendra Modi. pic.twitter.com/hdr9aA59an

पालम हवाईअड्डे के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए मुस्लिम लोग भी आए हुए हैं और मोदी -मोदी के नारे लगा रहे हैं.

इससे पहले ऑस्‍ट्रेलिया से भारत उड़ान भरने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने आस्ट्रेलिया दौरे का एक अनदेखा वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में उन्होंने आस्ट्रेलिया में अपनी विभिन्न मुलाकातों और सिडनी में अपने ऐतिहासिक संबोधनों के पलों को सहेजा.

From productive talks with PM @AlboMP to a historic community programme, from meeting business leaders to eminent Australians from different walks of life, it’s been an important visit which will boost the friendship between 🇮🇳 and 🇦🇺. pic.twitter.com/5OdCl7eaPS

— Narendra Modi (@narendramodi) May 24, 2023